Emilio Estevez revient officiellement pour Mighty Ducks Disney + Series

Bien que la rumeur circule depuis un certain temps, Disney a annoncé officiellement aujourd’hui qu’Emilio Estevez reprenait son rôle emblématique en tant que coach bien-aimé Gordon Bombay dans la nouvelle série originale de Disney + “The Mighty Ducks”. La nouvelle série est basée sur la franchise à succès des années 90, la série de 10 épisodes sera diffusée plus tard cette année sur le service de streaming. En plus de jouer le rôle principal, Estevez servira de producteur exécutif.

“Une fois un canard, toujours un canard!”, A déclaré Emilio Estevez, “et après 25 ans, je suis ravi de lacer mes patins, de mettre la veste de l’entraîneur Bombay et de revenir jouer le personnage emblématique de ce nouveau chapitre de” The Mighty ” Franchise de canards. De même, je suis ravi de retourner sur mes anciens terrains de jeu avec mes amis de Disney et Steve Brill, le créateur original de la franchise, pour les rejoindre sur leur nouvelle plateforme passionnante, Disney +. »

«Ce fut une décision facile de ramener la Quack Attack avec une touche moderne et fraîche», a déclaré Agnes Chu, vice-présidente principale, Contenu, Disney +. “Pendant une génération,” The Mighty Ducks “était synonyme de travail d’équipe, d’amitié et de cœur et nous sommes ravis de voir les Ducks voler à nouveau ensemble et apporter la franchise à de nouveaux publics à travers le monde. Nous sommes ravis qu’Emilio Estevez reprenne son rôle emblématique. »

Estevez rejoindra Lauren Graham et Brady Noon, habitués de la série annoncée précédemment. Swayam Bhatia, Taegen Burns, Julee Cerda, Bella Higginbotham, Luke Islam, Kiefer O’Reilly, Maxwell Simkins et De’Jon Watts rejoignent également le casting.

Dans l’actuel Minnesota, les Mighty Ducks ont évolué, passant des outsiders à la casse à une équipe de hockey de jeunes ultra-compétitive et puissante. Après que Evan (midi), âgé de 12 ans, ait été coupé des Canards sans cérémonie, lui et sa mère Alex (Graham) ont décidé de créer leur propre équipe de ratés pour défier la culture de la concurrence acharnée et gagnante à tout prix. sports pour les jeunes. Avec l’aide de Gordon Bombay (Estevez), ils découvrent les joies de jouer juste pour l’amour du jeu.

Emilio Estevez est un acteur-scénariste-réalisateur-producteur à plusieurs traits d’union qui a récemment créé le film «The Public», présenté en première au TIFF en 2018. Cela a marqué sa quatrième invitation au festival, auparavant pour les films «The War at Home »,« Bobby »et« The Way ». Estevez s’est imposé non seulement comme un acteur accompli, mais aussi comme un écrivain, réalisateur et producteur talentueux. En 2006, il a écrit, réalisé et co-vedette dans “Bobby”, qui a été nominé pour un Golden Globe and SAG Award. Il a fait ses débuts d’acteur dans “Tex” de Tim Hunter et est apparu dans le drame d’ensemble de Francis Ford Coppola “The Outsiders”, tous deux basés sur S.E. Romans Hinton. La performance d’Estevez en tant que jock de lycée par excellence dans “The Breakfast Club” de John Hughes lui a valu une large attention et acclamé. Plus tard la même année, il a continué à apparaître dans «St. Elmo’s Fire »avant de jouer dans« That Was Then, This Is Now », pour lequel il a également écrit le scénario. En 1996, Estevez a réalisé Martin Sheen pour la première fois dans le drame vietnamien “The War at Home” qu’Emilio a également joué et produit. Les autres crédits de films incluent, “Repo Man” “Mission: Impossible”, et les films de franchise “Stakeout,” Young Guns “et” The Mighty Ducks “. Estevez est représenté par 3 Arts Entertainment.

“The Mighty Ducks” est produit par ABC Signature Studios, une partie de Disney Television Studios. Steve Brill, le créateur original, scénariste et producteur exécutif des trois films, qui a donné naissance à une franchise de la LNH, est de retour en tant que co-créateur et producteur exécutif de la nouvelle série. Josh Goldsmith et Cathy Yuspa («Le roi des reines», «13 Going On 30»), sont co-créateurs et serviront de showrunners. Emilio Estevez, James Griffiths et Michael Spiller serviront de producteurs exécutifs sous la direction de Griffiths. Lauren Graham est co-productrice exécutive. George Heller et Brad Petrigala de Brillstein Entertainment Partners et Jordan Kerner sont également producteurs exécutifs non-écrivains.

Les trois premiers films de Mighty Ducks sont disponibles sur Disney + en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada et aux Pays-Bas. Cependant, ils ne sont pas encore disponibles aux États-Unis en raison des contrats de streaming existants.

Êtes-vous enthousiasmé par le retour d’Emilio pour la nouvelle série Mighty Ducks?

