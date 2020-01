Emilio Estevez serait de retour pour les puissants Mighty Ducks Disney + Series

Disney crée une toute nouvelle série d’action en direct pour Disney + basée sur la franchise “The Mighty Ducks” et selon la dernière rumeur de The Illuminerdi, Emilio Estevez devrait reprendre son rôle d’entraîneur Gordon Bombay.

À l’origine, on pensait que la série allait être un redémarrage, mais maintenant, cela pourrait être une suite des films à succès des années 1990. Les films originaux sont disponibles sur Disney + dans certains pays, mais arriveront à Disney + à une date ultérieure aux États-Unis.

La série devrait commencer sa production en février 2020 et sera filmée à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada.

Selon la rumeur, la série verra Emilio Estevez diriger la série, qui se composera de 10 épisodes, soit 30 minutes chacun. Récemment, il est apparu et a réalisé un film intitulé “The Public”.

La série Disney + The Mighty Ducks s’apprête à se préparer à la production, et comme la série était auparavant considérée comme un redémarrage, ce n’est peut-être pas le cas après tout. On ne sait pas si d’autres stars des films originaux reviendront, mais elles se sont réunies l’année dernière.

L’intrigue de cette nouvelle série s’articulera autour d’un garçon de 13 ans – dont la mère l’aide à constituer une nouvelle équipe, à trouver un entraîneur et à construire une patinoire où ils pourront jouer – lorsqu’il sera expulsé de la division junior de l’équipe de hockey des Mighty Ducks .

Le réalisateur de Cuban Fury, Jame Griffiths, dirigera la série. Et la série a impliqué une partie de l’équipe du film original, y compris le scénariste Steven Brill et le producteur Jordan Kerner.

Que pensez-vous du retour d’Emilio Estevez pour la série Mighty Ducks?

