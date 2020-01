Emilio “L’Indien” Fernández a servi de modèle pour l’Oscar

Parmi les nombreuses légendes sur l’Oscar, il y en a une qui comprend l’acteur et réalisateur mexicain Emilio “El indio” Fernández. Comme on dit, le réalisateur aurait servi de modèle à la statuette, posant nue pour faire un croquis avec son corps. La vérité est que la légende n’a pas été confirmée, mais comprend d’autres célébrités de l’époque telles que Dolores del Río et le réalisateur américain Cedric Gibbons.

Nous recommandons également: Tous les Mexicains qui ont remporté un Oscar

Il y a une anecdote bien connue qui dit qu’Emilio “El indio” Fernández aurait servi de modèle à la première statuette d’Oscar de l’histoire en 1929, pendant les premiers jours de la remise des prix. Il semblerait que lorsque Cedric Gibbons concevait la statue originale pour les Academy of Motion Picture Arts and Sciences Awards, il avait besoin d’un modèle. C’est alors que Dolores del Río, l’actrice mexicaine et future épouse de Gibbons, a présenté son ami Emilio Fernández.

Il semblerait que l’Indien Fernandez aurait refusé de poser pour Gibbons, car il avait besoin que l’acteur et réalisateur mexicain pose nu. Mais à la fin, il a accepté et a prêté sa figure pour concevoir la statuette d’Oscar.

D’une part, l’histoire a du sens, car pendant ces années Emilio Fernández est arrivé à Hollywood exilé du Mexique pour avoir participé au coup d’État contre-révolutionnaire de Victoriano Huerta. Cependant, l’Académie n’a jamais confirmé l’anecdote.

La vérité est que c’est une grande histoire, et ce serait une merveille si elle était vraie, comme le dit Laura Isabel Serna, professeur à l’Université de Californie du Sud:

Je pense que ce serait merveilleux si c’était vrai, car ce serait une autre démonstration du rôle joué par les Mexicains, et les Latinos en général, pendant les années de formation du cinéma américain.

Cependant d’autres croient que c’est peut-être Emilio qui a inventé l’anecdote. Charles Ramírez Berg, professeur d’études cinématographiques à l’Université du Texas, est de cet avis et commente qu’Emilio Fernández “est connu pour avoir inventé des parties de sa biographie, car il avait enseigné à Rodolfo Valentino à danser le tango”.

.