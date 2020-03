“Emily a 12 ans. Et elle fait un film de zombies.” – Revisiter ‘Zombie Girl: The Movie’ 10 ans plus tard

Les fans d’horreur adorent mettre en avant les projets indépendants qui ont réussi à décoller et à conquérir le monde, et il y a une raison à cela. Il y a juste quelque chose à propos de ces histoires qui vous fait vraiment apprécier le métier de cinéaste, et à quel point cela peut être épuisant et miraculeux. Parmi les nombreux contes racontés au cours de la dernière décennie, l’un des meilleurs est probablement la façon dont les cinéphiles de 12 ans Emily Hagins a coupé ses dents en tant que réalisatrice tout en réalisant son premier film d’horreur, ainsi que la façon dont sa famille et ses amis se sont réunis pour l’aider à réaliser ce rêve.

Avec l’accessibilité aisée de la technologie et des logiciels, le cinéma indépendant a fait des progrès incroyables ces dernières années. Aujourd’hui, les cinéastes réalisent des films entiers sur des caméras miniatures sur les téléphones, mais les choses étaient un peu plus compliquées en 2009. Il y avait aussi beaucoup plus de préparation requise. Sorti cette année-là, Zombie Girl: le film était un documentaire brut, terre-à-terre qui nous a aidés à voir le développement et l’évolution d’un cinéaste et la naissance d’une nouvelle voix dans le genre de l’horreur. Zombie Girl: The Movie était également en avance sur son temps en explorant une cinéaste qui se plongeait dans les films d’horreur et comment elle était célébrée pour cela. C’est malheureusement un scénario qui n’était pas toujours courant en 2009 – ni même aujourd’hui.

Dans le climat moderne du film d’horreur où il y a une demande encore plus grande et plus vocale de contes d’horreur du point de vue féminin, Emily Hagins peut facilement être considérée comme une pionnière. Le climat du film a radicalement changé en 2009, tout comme l’ensemble du genre de l’horreur, et Zombie Girl: The Movie met en lumière à quel point il est possible de faire un film et de construire un projet passionné à partir de zéro grâce à diverses ressources facilement disponibles. Dans le doc, les réalisateurs Aaron Marshall, Justin Johnson, et Erik Mauck suivez Emily Hagins et sa mère Megan autour comme Emily espère prendre son amour du film et le transformer en son tout premier long métrage. Non contente de simplement faire un court métrage (sur les conseils de ses amis), Emily se propose de réaliser son premier long métrage zombie, intitulé Agent pathogène.

Sur la base d’un script qu’elle a écrit à l’âge de dix ans, Emily est inspirée d’écrire le scénario après être tombée amoureuse du film zombie australien Undead de 2003. Avec un budget strict et l’aide de beaucoup de ses amis (et camarades de classe), Emily se lance dans une odyssée qui se connecterait à bien des égards avec le monde autour d’elle et l’aiderait à trouver une voix. Douze ans quand nous la rencontrons, Emily doit travailler avec une pléthore de difficultés de production, y compris des acteurs inexpérimentés, des horaires de tournage limités et des lieux de tournage gênants. Pendant ce temps, elle est confrontée aux problèmes typiques d’un adolescent normal confronté à l’adolescence. Cela implique de terminer les travaux scolaires, d’apprendre à contourner les règles rigides de ses parents et de rester concentré sur ses objectifs lorsqu’elle est confrontée à des situations sociales qui promettent de faire dérailler ses efforts.

L’enthousiasme d’Emily pour l’art du film parvient à fournir un récit convaincant de la création, des difficultés à réaliser une vision et de l’acharnement du syndrome de l’imposteur. Elle passe par la corvée normale de l’art tout en essayant anxieusement de faire face à beaucoup d’obstacles avec autant de patience et de foulée que possible. À mi-chemin pendant le tournage, elle manque d’argent pour la production et demande une subvention pour terminer le film. Elle doit également comprendre comment courir pour terminer une scène gigantesque dans une épicerie locale qu’elle a réussi à emprunter, impliquant des tonnes de figurines zombies agitées et une paire de parents de plus en plus impatiente.

En cours de route, nous constatons à quel point la communauté cinématographique peut être encourageante, car Hagins se voit offrir une aide précieuse et des encouragements de la part de gens comme Tim League et Sinister / Doctor Strange écrivain C. Robert Cargill. Cargill est particulièrement active avec Emily, s’arrêtant pour offrir des conseils sur les montages et consacrant beaucoup de temps à lui donner une voix en tant que cinéaste. C’est merveilleux à voir.

En fin de compte, le documentaire sur le jeune auteur se transforme en un film complètement différent sur le lien entre mère et fille. Alors que la mère Megan nourrit et encourage la tentative de réalisation d’Emily, ils commencent inévitablement à s’affronter quand Emily se construit presque immédiatement son indépendance en tant que réalisatrice et se forge progressivement sa propre niche et ses rituels. Cela les met en désaccord les uns avec les autres alors que Megan se rend compte qu’Emily considère le tournage de Pathogen comme un véritable projet passionnel, et pas seulement comme un passe-temps pour la mère et la fille. Cela est encore souligné dans une scène où Emily socialise avec son casting en train de préparer un plan alors que Megan est assise sur l’herbe, épuisée et en compétition pour attirer l’attention d’Emily. La prise de conscience décourageante qu’Emily pourrait ne pas avoir besoin de Megan autant pendant ses futurs efforts met un frein au tournage.

Il y a une tension intéressante qui se crée entre les deux, alors que Megan semble presque repousser les progrès d’Emily sur l’achèvement du film; plus encore, intentionnellement ou non, Emily se rebelle habituellement douce contre sa mère à travers le processus de tournage. Mais Zombie Girl: The Movie se termine heureusement sur une note heureuse, alors que Hagins a tellement pris le temps de filmer le pathogène indépendant, qui a été achevé et publié, et est devenu un cinéaste professionnel qui propose un excellent tarif de genre comme My Sucky Teen Romance, Coin Heist et le segment tactile stellaire de Chilling Visions.

Dix ans plus tard, Zombie Girl: The Movie contribue toujours à la conversation du cinéma indépendant, abordant de nombreuses préoccupations et espoirs pour le support de film, car il est devenu beaucoup plus facilement accessible à presque n’importe qui. D’une certaine manière, cette nouvelle accessibilité a rendu la toile du film beaucoup plus encombrée, mais a ouvert la porte à tant de talents cinématographiques que nous n’aurions jamais pu voir autrement. Et Emily Hagins est l’une de ces voix que nous sommes heureux d’avoir.