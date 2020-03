Emily Blunt dévoile les retards de la suite d’Edge of Tomorrow

Emily Blunt s’ouvre sur les retards de la suite d’Edge of Tomorrow

Cela fait plus de cinq ans que Warner Bros. Pictures » Bord de demain a fait ses débuts dans les théâtres en 2014, qui avait obtenu des critiques positives et rapporté 570 millions de dollars au box-office mondial. Depuis lors, le réalisateur Doug Liman a développé la suite. Mais en raison du calendrier très chargé de ses stars Tom Cruise et Emily Blunt, le projet ne cesse de prendre du retard. La dernière mise à jour que nous avons entendue remonte à plus d’un an lorsque Warner Bros. avait confirmé que Edge of Tomorrow 2 (titré Live Die Repeat et Repeat) continue d’avancer avec l’ajout de l’écrivain Matthew Robinson.

Dans une récente interview avec IndieWire, Emily Blunt a finalement parlé de la suite du développement, révélant qu’elle espère toujours filmer la suite le moment venu.

“Je pense qu’il y a une idée, qu’il dit excellente,” Dit Blunt. «Et il dit que ce type est entré et a fendu l’affaire. Comment les étoiles s’aligneront toutes pour que nous puissions le faire, je ne sais pas. J’espère que oui. “

le Un endroit calme: Partie II L’actrice a également partagé que malgré l’entraînement physique intense qu’elle avait subi pour le premier film, elle adorait absolument le filmer et elle était très disposée à le faire à nouveau pour la suite potentielle. «Cela m’a brisé le corps en deux, mais je serais prêt à recommencer pour travailler avec les garçons que j’aime. Voyons donc. ”

Blunt a également abordé en plaisantant le problème selon lequel elle et Cruise pourraient avoir besoin d’être vieillies numériquement le moment venu pour que la suite soit faite. “Tom et moi allons avoir 70 ans avant d’en faire un autre”, dit-elle. «Ça va paraître un peu bizarre. Nous devrons en faire un très rapide. » L’actrice a ajouté en riant, “Nous irons à fond” Irishman “, ce sera la version” Irishman “de” Edge of Tomorrow “. Qui sait? J’espère que je vais en parler à Doug [at the ‘A Quiet Place: Part II’ premiere]. “

Doug Liman’s Bord de demain a rapporté juste au nord de 100 millions de dollars au box-office national et a débloqué 370 millions de dollars dans le monde. Le film a également joué avec Bill Paxton, Noah Taylor, Kick Gurry, Dragomir Mrsic, Charlotte Riley, Jonas Armstrong, Franz Drameh, Masayoshi Haneda et Tony Way. Le film était basé sur le roman acclamé All You Need is Kill de Hiroshi Sakurazaka.