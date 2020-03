Emily Blunt dit que le casting de fans de “Fantastic Four” n’est que “hypothétique”

Emily Blunt a commenté le casting des fans de Fantastic Four des Marvel Studios.

Alors que Marvel Studios contrôle désormais les droits d’écran de Fantastic Four après l’acquisition par Disney de l’ancien 20th Century Fox, les fans sont impatients de voir ce que la société a prévu pour la célèbre équipe de super-héros. Bien qu’il y ait eu des détails officiels sur les plans de Marvel Studios pour les Quatre Fantastiques, les fans continuent de proposer des acteurs potentiels pour des rôles clés et Emily Blunt reste un choix populaire pour le rôle de Sue Storm, alias The Invisible Woman.

Au cours d’une interview avec ComicBook.com pour promouvoir A Quiet Place: Part II, Emilly Blunt a été invitée à savoir si elle était prête à affronter les réactions des fans si elle n’obtenait pas le rôle dans un projet Fantastic Four. En réponse, Emily Blunt a noté que bien qu’elle soit flattée par le casting des fans, tout cela n’est que hypothétique à ce stade:

“Eh bien, je ne sais pas, tu vas devoir en parler à Feige, non? Non, le casting des fans est évidemment si flatteur et charmant, mais je ne le vois pas autrement qu’hypothétique jusqu’à ce qu’ils lancent quelqu’un d’autre. Je ne sais pas.”

C’est loin du prénom Le nom d’Emily Blunt a été lié à un rôle Marvel. On lui a offert le rôle de Black Widow, mais a finalement refusé et a presque joué Peggy Carter avant que cela ne fonctionne pas.

Aimeriez-vous voir Emily Blunt jouer Sue Storm? Qu’est-ce qui fait d’Emily Blunt la personne idéale pour le rôle de Sue Storm pour certaines personnes? Faites-nous part de vos réflexions sur l’idée d’Emily Blunt en tant que Sue Storm dans la section commentaires ci-dessous !!

Lors de la présentation du Hall H des Marvel Studios à San Diego, un film Fantastic Four n’était pas inclus dans l’ardoise de la phase 4. Cependant, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a rapidement confirmé qu’un projet Fantastic Four était en cours de développement vers la fin de la présentation.

Source: ComicBook.com

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.