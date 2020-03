Emily Blunt toujours optimiste pour la suite de Tom Cruise’s Edge of Tomorrow

Emily Blunt a révélé qu’elle gardait espoir qu’une suite de Edge of Tomorrow de Tom Cruise fonctionnerait toujours.

Warner Bros.et DC’s Edge of Tomorrow ont joué le rôle principal de Tom Cruise en tant qu’officier des relations publiques nommé William Cage, qui se retrouve pris au piège dans une boucle temporelle qui le renvoie à la veille d’une bataille majeure contre des envahisseurs extraterrestres à chaque fois qu’il meurt. Avec l’aide du sergent Emily Blunt, Rita Vrataski, Cage s’entraîne et cherche des moyens d’utiliser la boucle temporelle au profit de l’humanité dans l’espoir de vaincre les extraterrestres une fois pour toutes.

Alors qu’Edge of Tomorrow n’était pas un succès au box-office comme beaucoup d’autres mastodontes hollywoodiens, il a eu suffisamment de succès pour qu’une suite intitulée Live Die Repeat and Repeat avance avec Tom Cruise et Emily Blunt pour reprendre leurs rôles respectifs. Cependant, le lancement de la suite s’est avéré difficile en raison d’une combinaison de la disponibilité des acteurs et des efforts pour réécrire le script, mais Emily Blunt a déclaré à IndieWire qu’elle gardait espoir que les «étoiles s’aligneront» pour que le projet fonctionne. :

«Je pense qu’il y a une idée qui, selon lui, est excellente. Et il dit que ce gars est entré et a fendu l’affaire. Comment les étoiles s’aligneront toutes pour que nous puissions le faire. Je ne sais pas. J’espère que oui. “

Alors qu’Edge of Tomorrow s’est avéré être physiquement exigeant, Emily Blunt a noté qu’elle était toujours prête à retrouver Tom Cruise et le reste de l’équipe pour la suite:

«Je l’adorais absolument. Ça m’a brisé le corps en deux, mais je serais prêt à recommencer pour travailler avec les garçons que j’aime. Voyons donc. “

Voici le synopsis officiel d’Edge of Tomorrow:

L’action épique de “Edge of Tomorrow” se déroule dans un avenir proche dans lequel une race extraterrestre a frappé la Terre dans un assaut implacable, imbattable par aucune unité militaire dans le monde.

Le major William Cage (Cruise) est un officier qui n’a jamais vu un jour de combat où il est plongé sans cérémonie dans ce qui équivaut à une mission suicide. Tué en quelques minutes, Cage se retrouve maintenant inexplicablement plongé dans une boucle temporelle – le forçant à vivre le même combat brutal encore et encore, se battant et mourant encore… et encore.

Mais à chaque bataille, Cage devient capable d’engager les adversaires avec une compétence croissante, aux côtés de la guerrière des Forces spéciales Rita Vrataski (Blunt). Et, alors que Cage et Rita mènent le combat contre les extraterrestres, chaque rencontre répétée les rapproche d’un pas de plus pour vaincre l’ennemi.

Réalisé par Doug Liman à partir d’un scénario co-écrit par Christopher McQuarrie, Jez Butterworth et John-Henry Butterworth, Edge of Tomorrow stars Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton et Brendan Gleeson.

Edge of Tomorrow est désormais disponible sur DVD, Blu-ray et vidéo à la demande.