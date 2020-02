Emily Blunt Western Series «The English» reprise par Amazon

Emily Blunt fait ses débuts dans la série en streaming: Amazon Prime Video a récupéré les droits américains sur The English, une western avec l’actrice Quiet Place et Mary Poppins Returns, notre site sœur Variety rapporte.

Le drame en plusieurs parties de la BBC est issu de l’écrivain-réalisateur Hugo Blick, qui était également derrière le thriller d’espionnage britannique dirigé par Maggie Gyllenhaal The Honorable Woman, qui a été diffusé aux États-Unis sur SundanceTV. Les détails du tracé pour The English ne sont pas disponibles actuellement.

Les rares crédits télévisés de Blunt incluent l’Empire de la mini-série 2005 et un spot invité vocal sur Les Simpsons.

* Nathalie Emmanuel (Game of Thrones) jouera aux côtés de Kevin Hart et John Travolta dans la série d’action comique de Die Quibi, incarnant un étudiant rival de Hart à la plus grande école de stars de l’action, rapporte notre site frère Deadline.

* Jan Luis Castellanos (Marvel’s Runaways) a rejoint la quatrième et dernière saison de 13 Reasons Why dans le rôle régulier de la série de Diego Torres, le leader de l’équipe de football, qui peine à comprendre la perte de l’un des leurs, rapporte Deadline.

* Hunter King (Life in Pieces) jouera dans le pilote occidental comique d’ABC, une jeune femme idéaliste (King) qui se rend à la frontière pour devenir institutrice et apprend que ses élèves sont des mains de ranch tapageuses, pas des enfants, selon la date limite.

* La comédie IFC Year of the Rabbit a été renouvelée pour une deuxième saison de six épisodes avant la première de sa série le mercredi 19 février à 10h30/9h30.

* Bravo a publié une bande-annonce pour Top Chef All Stars LA, en première le jeudi 19 mars à 22 h, avec 15 cheftestants préférés des fans des saisons précédentes revenant pour une autre photo du gros lot:

