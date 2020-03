Emily Hampshire jouera dans la série Epix “Chapelwaite” d’après le “Jerusalem’s Lot” de Stephen King

Annoncé l’an dernier, Epix s’adapte Stephen King«L’histoire préquelle»Lot de Jérusalem», Publié en 1978 et mettant en vedette la ville fictive King introduite quelques années auparavant dans le roman Salem’s Lot. Ce projet, une série télévisée, a maintenant reçu le titre “Chapelwaite. “

Gagnant d’un Oscar Adrien Brody a récemment été mis en vedette, et Deadline rapporte cette semaine que Emily Hampshire (“Schitt’s Creek”) jouera aux côtés de Brody dans la série Epix.

«La série se déroule dans les années 1850. Il suit le capitaine Charles Boone (Brody), qui déménage sa famille de trois enfants dans sa maison ancestrale dans la petite ville apparemment endormie de Preacher’s Corners, dans le Maine, après le décès de sa femme en mer. Cependant, Charles devra bientôt affronter les secrets de l’histoire sordide de sa famille et lutter pour mettre fin aux ténèbres qui affligent les Boones depuis des générations. »

«Hampshire jouera Rebecca Morgan, une jeune femme ambitieuse qui a quitté Preacher’s Corners pour aller au Mount Holyoke College et qui est rentrée chez elle avec une avance pour écrire une histoire pour le nouveau et prestigieux Atlantic Magazine. Le bloc de son écrivain se lève lorsque Boone arrive en ville avec ses enfants, et malgré les protestations de sa mère, Rebecca demande à être gouvernante du tristement célèbre manoir Chapelwaite et de la famille Boone afin d’écrire à leur sujet. Ce faisant, Rebecca créera non seulement le prochain grand roman gothique, mais elle dévoilera un mystère qui sévit dans sa propre famille depuis des années. »

Peter et Jason Filardi sont des scénaristes, des exécutifs produisant et servant de show-runners.

Epix envisage une première à l’automne 2020 pour la série.