Emily Ratajkowski a enlevé son pantalon pour ravir les sous-vêtements d’Instagram

La belle mannequin et actrice Emily Ratajkowski, considérée comme l’une des plus belles femmes du monde, compte plus de 24,9 millions de followers sur son compte Instagram officiel et comme prévu alors que la jeune femme met en ligne un bon contenu qui ravit ses fans .

Cette fois, il a voulu gâter ses followers avec une vidéo où il semble enlever son pantalon, dégager ses sous-vêtements chauds, car c’était super transparent.

Emily apparaît dans la vidéo montrant sa grande silhouette, avec un sous-vêtement super transparent et attrayant, avec lequel Emily a conquis tous ses fans, qui ont reçu de manière excellente la vidéo qui a augmenté leur température.

Le court clip compte plus de 3 millions 751 mille reproductions et ils sont toujours en augmentation, c’est l’une des vidéos les plus appréciées qu’il ait eues, on peut déjà imaginer le nombre de likes qu’il recevra, car ses fans attendent son activité, remplissant également sa boîte de commentaires avec des centaines de compliments et des compliments où ils l’adorent.

La vidéo parle d’une séance photo qu’il a eu très récemment, dans laquelle nous avons pu observer Emily, avec ses cheveux raides et longs, portant et posant sa belle silhouette, car elle montre qu’elle consacre beaucoup de temps à la salle de gym, avec ses vêtements intérieur qui a déclenché des milliers de soupirs.

Il convient de rappeler que la jeune femme a également publié une photo où elle apparaît avec un ensemble très audacieux de sous-vêtements en dentelle noire, avec lequel elle est très jolie, avec un look qui a fait monter la température de celui qui la regarde.

Emily a commencé sa carrière d’actrice dans la série télévisée iCarly et a ensuite joué dans Gone Girl. Son travail sur le clip “Blurred Lines” de Robin Thicke lui a valu une reconnaissance mondiale.

Le modèle continuera à en parler car il ne semble pas vouloir arrêter de générer du contenu pour ce réseau social, où les meilleures photos de chaque fille qui utilise son compte sont partagées pour générer une entreprise, c’est ainsi que fonctionne ce nouveau monde d’influenceurs et de promotions subtiles.

