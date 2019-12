Emily Ratajkowski enlève son chemisier sur Instagram pour une promotion audacieuse | INSTAGRAM

La mannequin et actrice américaine Emily Ratajkowski, qui était considérée comme la femme la plus sexy du monde en 2014, a surpris plus de 24,9 millions de followers sur son compte Instagram officiel avec une photo sur laquelle elle a complètement enlevé son chemisier pour Faites une promotion audacieuse des produits.

Cette fois, il était en charge de gâter ses fidèles fans avec cette photo audacieuse où il faisait la promotion des produits capillaires, pour aider à améliorer le look de ses followers en cette période des fêtes.

Emily apparaît allongée sur son lit, regardant la caméra et faisant un clin d'œil à ses followers, sans aucun vêtement, portant ses jolis cheveux et couvrant à peine sa poitrine de son bras avec ce qui a enflammé le réseau social, car elle a aussi une de ses doigts dans la bouche avec ce qui a provoqué une véritable rage, bien sûr accompagné du produit à promouvoir.

C'est une sorte de crème capillaire, écrit-il: "La perfection soyeuse fournie par @kerastase_official", essayant d'aider ceux qui décident de l'utiliser à mieux voir leurs cheveux pour cette date spéciale.

Récemment, la jeune femme a également publié une série de photographies où elle apparaissait également seins nus, super belle et découverte, avec un visage et des lèvres qui augmentaient la température de ses disciples.

Emily a commencé sa carrière d'actrice dans la série télévisée iCarly et a ensuite joué dans Gone Girl. Son travail sur le clip "Blurred Lines" de Robin Thicke lui a valu une reconnaissance mondiale.

Le modèle continuera de parler car il ne semble pas vouloir arrêter de générer du contenu pour ce réseau social, où les meilleures photos de chaque fille qui utilise son compte pour générer une entreprise sont partagées, donc ce nouveau monde d'influenceurs et de promotions subtiles fonctionne.

