Emily Ratajkowski expose son arrière dans un minuscule bikini | Instagram

La belle mannequin et actrice américaine Emily Ratajkowski a ravi ses millions de followers sur Instagram aujourd’hui avec une photo où possède ses excellents attributs arrière.

Emily Ratajkoswki a réussi à plusieurs reprises à quitter en extase à ses followers avec ses photos audacieuses sur ses réseaux sociaux.

Britannique d’origine polonaise se vantent généralement assez souvent de ses courbes nettes, mais cette fois il a ébloui en nous présentant son arrière incroyable.

Le mannequin a partagé avec tous ses followers une photo sur laquelle on peut la voir de dos, dans un joli petit bikini et porter des fesses.

Ses disciples sont sûrement Enchanté d’avoir vu Emily dans cette pose, car elle a montré son arrière grand complètement.

Emily Ratajkowski est une célébrité qui a gagné notoriété dans les réseaux à pas de géant.

Il convient de mentionner que le modèle anglais est devenu célèbre il y a quelques années après son apparition dans seins nus dans un clip vidéo.

La photographie avec seulement quelques heures de partage a plus que 800 mille likes et des centaines de commentaires où ses disciples la remplissent de compliments et de compliments pour sa belle silhouette.

C’est actuellement l’un des modèles les plus populaires et, surtout, l’un des plus célèbres qui a le plus d’abonnés sur les réseaux, car seulement sur Instagram il a plus de 26 millions de followers.

De plus, comme prévu, il a profité de cette publication pour promouvoir votre ligne de maillots de bain, Innamorata, Montrant avec sa grande influence dans la plupart du monde.

D’un autre côté, Emily début sa carrière d’actrice dans la série télévisée glacial et a ensuite agi Fille disparue sorti en 2014, avec Ben Affleck et Rosamund Pike.

Son apparition dans le vidéo musicale de la chanson Lignes floues, par Robin Thicke, lui a valu une reconnaissance mondiale.