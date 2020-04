Emily Ratajkowski ouvre ses vêtements pour montrer sa silhouette sculpturale sur Instagram | INSTAGRAM

Emily Ratajkowski, la belle actrice et mannequin considérée comme l’une des plus belles femmes du monde, a décidé de télécharger une photo super audacieuse dans laquelle elle ouvre complètement ses vêtements tout en profitant d’être recroquevillée avec son chiot.

Cette fois, la belle jeune femme n’a pas hésité à montrer comment cette quarantaine est dépensée avec son animal de compagnie, qu’elle assure en a assez de l’étreindre si constamment, car elle n’est généralement pas à la maison aussi longtemps.

La belle jeune femme apparaît allongée par terre, vêtue uniquement de sous-vêtements et d’une robe qui s’ouvre complètement pour montrer sa silhouette presque complètement, ce qui a impressionné beaucoup de ses fans qui sont venus sur son Instagram officiel, ravis de sa beauté.

La publication a été si appréciée qu’elle a atteint plus de 1,5 million de personnes en quelques heures, car voir Emily dans si peu de vêtements n’est pas si courant et encore moins profiter de ses moments intimes à la maison, qu’elle partage autant qu’elle le peut. .

Ses fans n’ont pas manqué de remplir sa boîte de commentaires de milliers de compliments et de compliments où ils déclarent leur amour pour lui. Cette séance photo à l’intérieur de sa maison est parce qu’Emily s’occupe également de cette pandémie qui affecte tout le monde et cherche à promouvoir la distanciation sociale.

Emily était et sera l’un des modèles les plus appréciés du public de la mode et du défilé, car sa silhouette mince et stylisée est comme peu d’autres et se démarque beaucoup avec son petit visage d’ange, car elle a tout, la figure, le charisme et la personnalité.

Le modèle continuera de chouchouter ses fans, car elle ne semble pas vouloir arrêter de générer du contenu pour ce réseau social, où les meilleures photos de chaque fille qui utilise son compte pour générer des affaires sont partagées, c’est ainsi que fonctionne ce nouveau monde d’influenceurs et de promotions subtiles. .

