Emily Ratajkowski pose en transparence et un string

L’ancienne mannequin de Victoria´s Secret, Emily Ratajkowski, considérée comme l’une des plus belles femmes du monde, a partagé plusieurs photos qui adoucira vos yeux Il apparaît avec un haut transparent et un string.

Bien qu’il n’apparaisse plus dans passerelles des défilés de mode bien connus Emily continue de ravir l’élève de ses disciples dans son compte rendu officiel de Instagram.

Ce type de publication provoque ses millions de fans (26,1 millions) continuent d’être amoureux d’elle et sont conscients de tout ce qu’elle partage car elle se concentre toujours sur les chouchouter autant que possible.

“Êtes-vous prêt? Nouvelle @inamoratawoman cette semaine”, traduction et description de votre message.

Ce n’est pas quelque chose de nouveau Ratajkowski Il apparaît sans soutien-gorge dans ses publications, en fait, c’est quelque chose de très courant, mais cela ne cesse de surprendre quand on le voit montrer ses charmes ainsi que son physique exquis.

Il semble que la tenue qu’elle porte est un ensemble car ils sont tous deux faits du même tissu, et il lui faudrait un certain temps pour la voir porter une tenue qui ne correspond pas car elle a un excellent goût pour la mode.

“je veux”, “omg ces imprimés …. son esprit …”, “c’est parti”, “j’aime ces imprimés”, “Loveeeeee cet imprimé”, quelques-uns des commentaires qu’Emily a reçus.

Emily est devenue l’un des modèles les plus aimés par le public et préféré par les créateurs de mode parce que son silhouette mince et mince se démarque et plus encore avec son visage qui ressemble à un ange. il semble que Ratajkowski ait tout: figure, charisme et personnalité.

Le modèle est devenu célèbre après son apparition dans le clip de Robin thicke, avec T.I. et intitulé Pharrell Williams “Lignes floues”, Il y avait deux vidéos dont on pouvait dire que pour le public et la seconde la même que la première, seulement que les modèles étaient seins nus là-bas.

