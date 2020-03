Emily Ratajkowski pose seins nus pour Instagram | Instagram

La belle mannequin, femme d’affaires, l’actrice américaine Emily Ratajkowski a partagé une photo sur son Instagram où semble seins nus.

Connue comme l’une des plus belles femmes du monde en raison de sa silhouette sculpturale et de son visage angélique connue principalement pour avoir joué dans le clip de Robin thicke, avec T.I. et intitulé Pharrell Williams “Lignes floues”.

Bien qu’Emily ait commencé sa carrière d’actrice dans la série télévisée iCarly et a ensuite joué dans Gone Girl, c’est la vidéo où elle apparaît à côté de Thicke qui l’a catapultée dans le monde entier.

Sur la photo récente, on peut voir que le mannequin de 28 ans né en Westminster, Londres, Royaume-Uni Elle est de profil, ses cheveux tombent de ses épaules, donc son joli dos peut être vu.

Bien que ses cheveux ne couvrent pas son front, et vous pouvez voir que elle ne porte pas de soutien-gorge oui, elle se couvre de ses mains mais elle ne cesse de paraître vraiment attirante.

Le compte officiel de Emily O’Hara Ratajkowski Il compte plus de vingt-cinq millions sept cent mille abonnés, qui sont certainement en augmentation.

L’image qu’il vient de publier il y a une heure compte déjà un peu plus d’un demi-million huit cent mille cœurs rouges en plus de deux mille commentaires, dont la plupart ne cessent de lui dire à quel point il est beau et à quel point elle a l’air audacieuse dans cette position.

“Je suis folle de la façon dont toutes les jeunes filles sont folles, avec une offrande, une offrande …” Anne Sexton

– Emily Ratajkowski (@emrata)

27 août 2019

Tout semble indiquer que Emily continuera à en parler car il ne semble pas vouloir arrêter de générer du contenu pour ce réseau social.

Chaque fois que le jolie femme d’affaires Il se surpasse dans chacune de ses publications, et son compte est l’endroit où les meilleures photographies de chaque fille qui utilise son compte pour en générer entrepriseC’est ainsi que fonctionne ce nouveau monde d’influenceurs et de promotions subtiles.

