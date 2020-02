Emily Simpson claque Vicki Gunvalson avec Savage Tweet

Vicki Gunvalson a annoncé qu’elle quittait The Real Housewives of Orange County, mais le drame la suit toujours. L’OG de l’OC n’apparaîtra pas dans la saison 15 de la série Bravo reality mais elle a encore un os à choisir avec Emily Simpson. Cette dernière entamera sa troisième saison en tant que femme au foyer et prend un coup sauvage à Gunvalson.

Vicki Gunvalson et Emily Simpson | Banque de photos Trae Patton / Bravo / NBCU via .

Comment la querelle de Twitter a-t-elle commencé?

La querelle sur Twitter entre Gunvalson et Simpson découle d’un tweet en décembre. Gunvalson réagissait à un épisode qui venait d’être diffusé et mentionnait Simpson sur le tweet.

“Regardé [RHOC] hier soir et a été choqué d’entendre [Simpson] dénonce-moi mon âge de 57 ans », a tweeté Gunvalson. “En me référant à” vieille, je devrais être dans une maison de convalescence et gériatrique “. Vraiment? Je ne peux pas changer mon [date of birth] et vous y arriverez aussi. “

À l’époque, un fan a répondu au tweet de Gunvalson disant que Simpson passait “trop ​​de temps avec la vile Kelly Dodd”. Gunvalson a alors répondu: “Oui, elle a bu le kool-aid.”

Dans un tweet daté du 12 décembre 2019, Simpson a tweeté: «Et en« buvant le kool-aid », vous voulez dire que je n’ai pas tourné le dos à Kelly et que je la détestais comme vous vouliez tous les trois. Votre ordre du jour était de mettre tout le monde sur le casting contre Kelly et de la congeler afin qu’elle soit renvoyée. Je ne suis pas tombé dedans. “

Gunvalson n’a pas répondu à ce tweet jusqu’à récemment et la querelle s’est déclenchée à nouveau.

«Menteur», a écrit Gunvalson. «Je n’ai jamais voulu qu’une personne se retourne contre Kelly. Mon problème avec elle était entre elle et moi. Nice try girl. Vous et moi n’avons jamais parlé de Kelly et en fait, nous n’avons jamais parlé. »

Simpson n’a pas hésité et a ajouté: “C’est en fait” entre elle et moi “mais ils ne vous ont probablement pas enseigné cela à l’école d’assurance.

“Votre [sic] un idiot », a alors déclaré Gunvalson.

“Vous êtes viré”, a plaisanté Simpson, corrigeant l’orthographe de Gunvalson et lui rappelant qu’elle n’est plus sous RHOC.

Vicki Gunvalson quitte ‘RHOC’

Gunvalson a choqué les fans la semaine dernière lorsqu’elle a annoncé qu’elle se retirait du RHOC après 15 ans. La nouvelle est survenue après que Gunvalson a été rétrogradé dans la saison 14 à un “ami”. Le maven des assurances avait dit qu’elle ne reviendrait pas à la série si on ne lui proposait pas à nouveau un contrat à temps plein.

“Je serai toujours l’OG de l’OC, mais il est temps de dire au revoir aux Real Housewives of Orange County”, a écrit Gunvalson sur Instagram. “Ce fut une course incroyable depuis 14 ans et je veux [to] merci à vous tous pour votre soutien, pour votre amour et pour avoir «coqueluche» avec moi en cours de route. »

Gunvalson a déclaré qu’elle n’avait pas complètement fini avec les médias et a confirmé qu’elle allait bientôt lancer un podcast.

«Je travaille sur de nouveaux projets qui seront passionnants, stimulants et inspirants», a-t-elle poursuivi. «Mon podcast avec Westwood One sera bientôt lancé et j’aurai beaucoup plus à dire à ce sujet sur Whoop it up avec Vicki. J’espère que vous vous joindrez à moi pour mon nouveau voyage, alors restez à l’écoute. J’adore tous mes fans et je tiens à remercier Bravo et Evolution pour cette expérience incroyable que ma famille et moi n’oublierons jamais. »

La saison 15 de RHOC devrait bientôt commencer à tourner et être diffusée au cours de l’été sur Bravo.