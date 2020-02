Eminem & 50 Cent souhaitent au Dr Dre un joyeux anniversaire

Mercredi, Eminem et 50 Cent ont envoyé au Dr Dre des vœux d’anniversaire chaleureux pour le 55e tour de la légende autour du soleil.



Eminem et 50 Cent ont donné au Dr Dre un amour d’anniversaire sérieux sur Instagram pour célébrer le jour spécial de la légende de 55 ans. En tant que deux des plus grandes réussites de Dre, Em et Fif ont partagé un doux anniversaire pour l’homme à qui ils seraient tous deux d’accord qu’ils doivent leur carrière, lui montrant à quel point ils aiment et apprécient tout ce qu’il a fait pour eux. Em a fait un usage intelligent de certaines des paroles les plus connues de l’un de ses innombrables succès. Le rappeur a pris un extrait du clip de sa chanson “Without Me” pour expliquer à ses followers ce qu’il faut faire exactement en cette journée très importante. Dans le clip, Em enfile un costume de super-héros pendant que lui et Dre conduisent à travers la ville, frappant au début du refrain de la chanson: “Cela ressemble à un travail pour moi, alors tout le monde, suivez-moi.”

La vidéo se lit comme suit: “Au moment où vous réalisez que c’est l’anniversaire de Dre”, et dans la légende du post, Em a écrit: “Alors tout le monde me suit … et souhaite à @drdre un joyeux anniversaire!” Génie. Le poste des années 50 était un peu plus simple, mais il avait des mots très gentils pour Dre.

“Joyeux anniversaire à l’homme le plus influent du hip hop”, écrit-il sur une photo de Dre. “Que Dieu bénisse @drdre, tout est AMOUR.” Dre et Em ont récemment assisté à la cérémonie d’intronisation de la star des années 50 sur le Hollywood Walk of Fame, où Fif a adressé quelques mots aimables à l’homme qui a lancé sa carrière. Remerciant Dre et Em d’avoir participé, 50 ont déclaré: “Je ne pense pas que ma carrière aurait été sans leur soutien. Dre est vraiment un mentor pour toute l’équipe. Il le fait bien avant. Il est capable de nous guider de différentes manières sans même savoir qu’il le fait. ”

Frank Micelotta / .

Dre a récemment révélé que lui, Ice T et Xzibit travaillaient ensemble sur de nouvelles musiques. Le producteur emblématique a vraiment mis du temps au studio ces derniers temps, ajoutant même sa touche magique à quatre pistes de l’album d’Em, Music To Be Murdered By, qu’il a abandonné comme surprise en janvier.

