Eminem adresse ses critiques sur «la musique à assassiner»

Eminem affronte ses détracteurs.

Dans une lettre ouverte publiée sur les réseaux sociaux, Marshall Mathers a répondu aux critiques entourant son dernier album Music To Be Murdered By. Le projet inspiré d’Alfred Hitchcock a reçu un contrecoup pour sa nature graphique et violente.

«Dans le monde merveilleux d’aujourd’hui, le meurtre est devenu si courant que nous sommes une société obsédée et fascinée par lui», a écrit Em dans la note tachée de sang. «Je pensais pourquoi ne pas en faire un sport et assassiner sur des battements? Alors avant de sauter l’arme, permettez-moi de vous expliquer. »

Il a reconnu le contenu polarisant et a déclaré que la musique était destinée à susciter une réaction. “Cet album n’a pas été fait pour les délicats”, a-t-il ajouté. «Si vous êtes facilement offensé ou énervé par les cris d’un meurtre sanglant, ce n’est peut-être pas la collection pour vous. Certaines sélections ont été conçues pour choquer la conscience, ce qui peut provoquer une action positive. Malheureusement, l’obscurité est vraiment tombée sur nous. »

Mais il y a un message derrière sa folie. “Donc, vous voyez, le meurtre dans ce cas n’est pas toujours littéral, ni agréable. Ces barres ne sont destinées qu’aux couteaux les plus tranchants du tiroir. Pour les victimes de cet album, que vous vous reposiez paisiblement. Pour le reste d’entre vous, veuillez écouter de plus près la prochaine fois. Bonne nuit!”

Dans la vidéo de «Darkness», qui sert de commentaire sur la violence armée, il recrée des scènes du tournage de masse de 2017 au festival de musique Route 91 Harvest à Las Vegas. Il se termine avec lui encourageant les fans à s’inscrire pour voter afin d’aider à changer les lois sur les armes à feu.

Il a également été critiqué pour ses paroles sur «Unaccommodating», où il a violé le bombardement en dehors du concert d’Ariana Grande en 2017 au Manchester Arena. “J’envisage de crier ‘bombes loin’ sur le jeu comme si j’étais en dehors d’un concert d’Ariana Grande,” rappe Em.

Music To Be Murdered By, qui présente Juice WRLD, Ed Sheeran et Anderson .Paak, devrait faire ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 avec 270-290 000 unités.

Lisez sa lettre en entier ci-dessous.