Eminem annonce le gagnant du «Godzilla Challenge»

Eminem a lancé un défi monstre à ses fans et ils ont livré.

Le mois dernier, le rappeur de Détroit a mis au défi ses légions de fans de cracher le monstrueux troisième couplet de sa musique à tuer par le single «Godzilla». La réponse au #GodzillaChallenge a été écrasante alors que les fans ont inondé la plate-forme de vidéo sociale Triller pour présenter leurs flux enflammés en échange de prix et de la reconnaissance du «Rap God» lui-même.

Mais il ne pouvait y avoir qu’un seul gagnant. JackSherlock1 a été couronné après s’être cassé lors de la synchronisation labiale avec le vers venimeux d’Eminem et tenant sa collection de vinyles Eminem. Slim Shady a également reconnu cinq finalistes.

La semaine dernière, Em a laissé tomber la vidéo épique de la piste assistée par Juice WRLD, qui le trouve respirant le feu, brandissant une tronçonneuse sanglante et parcourant un grand magasin avec des godzillas, avec des camées du Dr Dre et de Mike Tyson. “Godzilla” apparaît sur Music to Be Murdered By, qui est devenu le 10e album n ° 1 d’Eminem sur le Billboard 200.

Voir le gagnant et les finalistes du #GodzillaChallenge ci-dessous.

