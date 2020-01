Eminem attrape la chaleur sur la “bombe” d’Ariana Grande sur “La musique à assassiner”

On pourrait penser qu’ils n’avaient jamais entendu un morceau d’Eminem auparavant.



Maintenant, vous savez que Marshall Mathers ne peut pas revenir sur la scène sans ébouriffer quelques plumes. Vendredi 16 janvier, Eminem a surpris les masses avec un tout nouvel album intitulé Music To Be Murdered By. Le projet inspiré d’Alfred Hitchcock a immédiatement été un succès auprès des fans et des non-fans, mais sous la véritable forme d’Eminem, ses paroles ont été examinées et les critiques sont venues pour le rappeur de Detroit avec vengeance.

Alors que Nick Cannon attend quelque part qu’Em réponde à la pléthore de pistes de diss que le magnat de Wild ‘N Out a continué de publier, Eminem a mentionné au moins un ennemi sur Music to Be Murdered By. Il a rappé, “Je suis un spectacle à voir, mais vous pouvez voir sur le ring que je porte / Moi et ce jeu, nous nous sommes déjà mariés / Avait le pré-mariage prêt, f * ck tout ce qui a jamais vu son ventre / Elle à peine était enceinte de trois mois / B * tch a dû me donner un bébé, nous l’avons appelé Machine Gun Kelly. ”

Après avoir insinué qu’il avait aidé à donner naissance à tout ce qui est MGK, Eminem a également déclaré sur “Non accommodant”: “Mais quand ils me demandent, la guerre est finie avec MGK? Bien sûr que c’est / Je l’ai nettoyé de ses péchés mortels / Je suis Dieu et le Seigneur pardonne. ” Alors que ses plaisanteries sur la mitrailleuse Kelly ont attiré l’attention de son public, les médias sociaux se sont illuminés sur sa ligne qui mentionnait Ariana Grande.

“Mais il semble que plus ils étudient ma musique, plus ils me rappellent des globes oculaires / Je regarde mes élèves devenir plus coriaces (Uh) / Mais j’envisage de crier” bombes loin “sur le jeu / Comme je suis en dehors d’un concert d’Ariana Grande en attente. ” La ligne, bien sûr, fait un signe de tête de l’attentat suicide de la Manchester Arena qui s’est produit lors d’un concert d’Ariana Grande. Vingt-trois personnes sont décédées et plus de 130 autres ont été blessées, et Ariana a expliqué comment l’incident lui avait donné le SSPT.

Tout au long de Music To Be Murdered By, Eminem utilise sa plateforme pour mettre en avant des artistes hip hop qu’il respecte tout en attirant l’attention sur des moments controversés impliquant de la violence, notamment des attentats à la bombe et des tirs (assurez-vous de regarder le clip de son single “Darkness” ici). Annuler Culture a été rapide avec celui-ci, alors jetez un œil à quelques réponses à “Unaccommodating” d’Eminem ci-dessous et dites-nous ce que vous pensez de Music To Be Murdered By.

.