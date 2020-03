Eminem dévoile la vidéo de “Godzilla” | Rap-Up

Après avoir déposé un teaser la semaine dernière, Eminem dévoile la vidéo monstre de «Godzilla».

Le clip explosif, réalisé par Cole Bennett, trouve Marshall Mathers errant dans les allées d’un grand magasin avec des godzillas. Entre respirer le feu et exploser un bazooka, il se saoule du cognac et des échantillons d’alcool gratuits avant de vomir Legos.

Slim Shady brandit une tronçonneuse sanglante tout en massacrant de la viande (et une oreille) et se tient au sommet d’une pile de ses propres CD. Il se dirige vers le parking avant d’être assommé par Mike Tyson lui-même. Dans la scène finale, il est transporté d’urgence à l’hôpital où il est examiné par le Dr Dre.

La chanson, qui apparaît sur l’album n ° 1 d’Em Music to Be Murdered By, met en vedette Juice WRLD. Lors d’une interview avec Kxng Crooked pour sa série “Crooked Corner”, Em a parlé de son défunt collaborateur, décédé d’une overdose accidentelle en décembre. “Ce gamin était si talentueux, comme son style libre qu’il a fait sur Tim Westwood – qu’est-ce que c’est que ce bordel?” dit Em. «Pour être si jeune, il a maîtrisé ça si vite. Son potentiel était tellement hors des charts. “

La vidéo se termine par un hommage touchant à Jarad «Juice WRLD» Higgins: «On se souviendra de vous pour toujours. Vous serez aimé pour toujours. Tu seras là pour toujours. Merci d’avoir changé le monde. 999 pour toujours. “

