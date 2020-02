Eminem fait sensation dans les réseaux sociaux après sa présentation aux Oscars | .

Le réseaux sociaux ils ont explosé après qu’Eminem eut présenté la cérémonie de remise des Oscars.

Twitter a été inondé de vidéos, souvenirs et mèmes Pendant et après l’introduction du rappeur Eminem, pour beaucoup, c’était très émouvant de le voir interpréter l’un de ses succès.

C’est en 2003 qu’il remporte un Oscar pour précisément la chanson qu’il interprète aux Oscars “Lose yourself” dans la catégorie de la meilleure chanson originale.

Quand Eminem a remporté le #Oscars pour ‘Lose yourself’ en 2003, il n’était pas présent. Des années plus tard, il a avoué: “Je suis allé me ​​coucher ce soir-là, je ne pensais pas que je gagnerais, je pensais que c’était quelque chose juste pour les acteurs.” Il a fallu 17 ans pour monter sur la scène de l’Académie pic.twitter.com/V11TLl1ull

10 février 2020

L’effet Eminem: En quelques minutes et grâce à son apparition surprise dans les #Oscars, sept de ses albums studio sont automatiquement entrés dans le Top 30 des albums sur iTunes, un utilisateur partagé sur Twitter.

Ils ont dû passer 17 ans après le film dans lequel la chanson susmentionnée semblait avoir une présentation sur scène, en fait, c’était la première chanson de rap qui a remporté un Oscar.

La participation du rappeur américain n’a pas été annoncée auparavant par la Hollywood Academy dans le cadre des 92 édition des Oscars, c’était donc une surprise pour tout le monde.

Les présentateurs ont mentionné les chansons les plus emblématiques des films, parmi lesquelles “J’aimerai toujours”, “Mon cœur continuera”, “Yeux du tigre”, “Mélodie déchaînée” entre autres ont été mentionnés un par un quand apparaît soudainement “Perdez-vous” sur l’écran et continue à jouer et en elle Eminem apparaît et commence à chanter.

Les participants ont commencé à chanter et à danser bien qu’ils soient à leur place, immédiatement sur Twitter, les utilisateurs d’Internet étaient ravis de voir le nom complet de Marshall Bruce Mathers III Eminem.

Eminem Il était accompagné d’un orchestre de secours et a finalement reçu une grande ovation du public et bien qu’ils n’étaient pas présents Internautes Ils ont célébré en même temps que les participants.

