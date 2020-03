Eminem lance une vidéo lyrique “Godzilla”

Eminem a sorti une vidéo lyrique pour accompagner sa chanson, “Godzilla”, avec le regretté Juice WRLD, après le lancement du #GodzillaChallenge.



Eminem nous donne à tous une chance d’essayer de rattraper son flux de feu rapide sur “Godzilla” en lançant une vidéo lyrique visuellement attrayante pour le morceau Juice WRLD. Mercredi, le MC chevronné a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il avait concocté un outil utile pour tous ces apprenants visuels dans l’espoir de maîtriser son verset irréel sur la piste qui aurait battu des records, ce qui lui a permis de cracher environ 229 mots en 30 secondes.

Les visuels animés collent au thème “monstre” établi de la piste, bien que les mots apparaissant à l’écran deviennent parfois difficiles à suivre en raison de la rapidité avec laquelle ils disparaissent de l’écran comme Em rap à la vitesse de la lumière.

La prestation remarquable d’Em sur le morceau Music To Be Murdered By a conduit au lancement du comique #GodzillaChallenge, un concours dans lequel les fans peuvent concourir pour gagner une rediffusion et des prix supplémentaires d’Em s’ils parviennent à cracher tous ces bars dans ce court laps de temps. . Le défi a engendré de nombreuses tentatives de la part des Stans et des autres rappeurs. Jusqu’à présent, Bizzy Bone a tenté de relever le défi, tout comme Biz Markie, que Em a tous deux reconnu pour leurs efforts. Bien qu’il n’ait pas fixé de date limite pour le concours, il déclarera probablement ses soumissions préférées plus tôt que tard, donc tout espoir espère mieux s’entraîner.

