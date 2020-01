Eminem met fin à la mitrailleuse Kelly Beef sur “La musique à assassiner”

Eminem dit qu’il a nettoyé MGK de ses “péchés mortels”.



Eminem a toujours tendance à frapper quand c’est le moins attendu. Malgré sa querelle actuelle avec Nick Cannon – qui est à peu près unilatérale à ce stade, car Em ne divertit même pas les avancées du comédien – Marshall Mathers a décidé d’utiliser son temps pour combattre un autre de ses ennemis notoires, après Machine Gun Kelly sur son album surprise Music To Be Murdered By.

Avec un tour d’horloge rapide, les démons du hip-hop parcouraient leurs services de streaming désignés lorsqu’ils ont réalisé qu’Eminem avait abandonné un projet rare de nulle part, commençant l’année avec une explosion majeure. Comme vous vous en doutez, les fans dissèquent déjà le contenu lyrique du légendaire rappeur, allant mot à mot et déterminant ce qui pourrait être interprété comme un diss ou non. Heureusement, Em a clairement expliqué quand il parlait de Machine Gun Kelly, déclarant officiellement la guerre entre eux “morts” et expliquant pourquoi.

Sur la deuxième chanson de l’album, “Unaccommodating”, assisté de Young M.A, MGK est référencé avec Slim Shady, notant qu’il ne jettera plus d’ombre dans sa direction. “Mais quand ils me demandent, est-ce que la guerre est finie avec MGK? Bien sûr que c’est ça”, rappe la légende de Détroit. “Je l’ai nettoyé de ses péchés mortels, je suis Dieu, je suis le Seigneur, pardonne même aux adorateurs du diable / je continue mais vous savez que vos scrupules ont disparu quand vous êtes né avec les cornes de Lucifer / Et vous ‘ re de l’école de Notorious, Puba, Cube et The Poor Righteous Teachers a enseigné à mes élèves / leur a montré tous les plans et la formule / mais il semble que plus ils ont étudié ma musique, plus ils me rappellent les globes oculaires / je regarde mes élèves deviennent plus coriaces. “

Pensez-vous que MGK aura quelque chose à dire à ce sujet? Peut-être qu’un enregistrement de réponse est déjà en cours?

