Eminem “Music To Be Murdered By” en tête des tableaux d’affichage pour son 10e album numéro un

“Music To Be Murdered By” d’Eminem est son dixième album numéro un.



Quand Eminem a sorti Revival en 2017, ses fans et ses critiques se méfiaient de la pertinence du rappeur pour le vaste climat musical d’aujourd’hui. L’année suivante, le natif de Détroit a répondu aux critiques du record avec la sortie de Kamikaze (2018) et a prouvé aux masses que sa plume était aussi proéminente que jamais. Maintenant, une semaine après la sortie de son LP surprise, Music To Be Murdered By (2020), Billboard a révélé que la dernière offre musicale d’Eminem a officiellement fait ses débuts au numéro un du Billboard Hot 200 Albums Chart.

À ce jour (26 janvier), l’album a accumulé un montant équivalent de 279 000 ventes d’albums, dont un total de 117 000 ventes d’albums traditionnels. Tous les morceaux inclus sur l’album ont recueilli un total de 217,6 millions de flux à la demande jusqu’à présent. Cette réalisation majeure a fait de Music To Be Murdered By Eminem le dixième album consécutif numéro un en passant par Kanye West qui a lié le rappeur “Godzilla” à neuf albums numéro un l’année dernière avec la sortie de son album Jesus is King (2019).

Eminem et Jay Z (14 ans) sont les deux seuls artistes hip-hop existants à avoir plus de dix albums pour atteindre la première place du palmarès Billboard.

Sans annoncer de date de sortie pour son album ni proposer de packages de tickets pour sa dernière sortie, Eminem a prouvé qu’il restait l’une des forces les plus dominantes de toute la musique. Em ayant récemment consacré cet album à Juice WRLD, le succès de son dernier corpus est bien mérité.

