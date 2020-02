Eminem reconnaît qu’il est un invité de la House of Hip-Hop

Eminem ne cherche pas la couronne.

Le “Rap God” s’est assis avec Kxng Crooked pour le dernier épisode de sa série “Crooked Corner”. Au cours de la conversation qui a duré une heure, le rappeur de Détroit a répondu aux critiques de Lord Jamar selon lesquelles il était invité dans la maison du hip-hop.

“Que pensez-vous du concept de rappeurs blancs en tant qu’invité dans la maison du hip-hop?” Crooked a demandé à Em vers 20 minutes.

“Je ne sais pas si j’ai encore la chance de le dire, mais la merde est avec tout le bœuf avec une certaine personne, je n’ai jamais dit que je n’étais pas un invité”, a-t-il déclaré sans nommer Jamar.

Em a ensuite reconnu sa place dans la culture. “Je suis absolument un invité. Je n’ai jamais dit que non. Je n’ai jamais dit que j’étais roi de quoi que ce soit », a-t-il ajouté. «Je ne veux jamais être le roi du hip-hop. Qui est le roi du hip-hop? Comme, y a-t-il un roi du hip-hop? … Je me soucie plus du métier que de n’importe quelle autre merde. »

Eminem a récemment dissout Jamar et a fait part de ses commentaires sur le fait d’être invité dans le hip-hop sur “I Will” de son dernier album Music to Be Murdered By. “Réclamer du rap alors que ce n’est pas le vôtre / Si c’était la maison de quelqu’un, G Rap et Rakim auraient havin’ tu serpillais les planchers “, raconte-t-il. “Run-DMC serait havin’ vous nettoyez les éviers / Ouais, votre groupe était hors de la chaîne, mais vous étiez le maillon le plus faible. “

Après l’interview de Kxng Crooked, Jamar a répondu aux commentaires d’Eminem. “Je suppose que son EGO ne lui permettrait pas de dire” Lord Jamar avait raison tout le temps, et j’étais buggin pour l’avoir attaqué comme je l’ai fait … mon mauvais … je suis un invité dans la maison du Hip Hop, “” a tweeté l’ancien rappeur de Brand Nubian. “Mais au moins l’EGO a été suffisamment réprimé pour admettre ce que je disais depuis le début.”

Ailleurs dans l’interview, Slim Shady a rendu hommage au regretté Juice WRLD, avec qui il a collaboré sur «Godzilla» sur Music to Be Murdered By. “Ce gamin était si talentueux, comme son style libre qu’il a fait sur Tim Westwood – qu’est-ce que c’est que ce bordel?” a déclaré Em of Juice, décédé des suites d’une surdose d’accident en décembre. «Pour être si jeune, il a maîtrisé ça si vite. Son potentiel était tellement hors des charts. “

Il a également fait l’éloge de MCs dont DaBaby, YBN Cordae et Kendrick Lamar. “Il est un tel caméléon de styles et il peut faire à peu près tout et il est si compétent dans ce domaine et vous ne savez pas ce que vous obtiendrez”, a-t-il déclaré à propos du Compton MC. «Pour moi, c’est un parolier de haut niveau. Vous pouvez vous faire botter le cul n’importe quel jour. »

Regardez l’interview complète ci-dessous.