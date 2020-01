Eminem rend hommage à Alfred Hitchcock avec un nouvel album surprise “Music to be Murdered By”

Au milieu de la nuit, Eminem fait son retour avec le tout nouvel album De la musique à assassiner, un titre intéressant qui peut sembler familier aux fans d’horreur en particulier.

Le titre de l’album, avec sa pochette, a été directement inspiré par “Alfred Hitchcock présente: la musique sera assassinée par», Un album sorti en 1958 qui comprenait de la musique de Jeff Alexander ainsi que des monologues du maître du suspense lui-même. Hitchcock est apparu sur la couverture de l’album, avec un pistolet pressé d’un côté de sa tête et une hache de l’autre.

La photographie de couverture d’Eminem’s Music to Be Murdered By est une recréation directe de cette image classique d’Hitchcock, et Eminem a rendu hommage à Hitch sur Twitter hier soir:

Inspiré par le maître, l’oncle Alfred! #MusicToBeMurderedBy pic.twitter.com/ilXAjJtqzV

– Marshall Mathers (@Eminem) 17 janvier 2020

Music to Be Murdered By, disponible dès maintenant où que vous écoutiez votre musique, échantillonne également les discours de Hitchcock pour un interlude et une outro qui sont tous deux intitulés «Alfred».

Les vraies légendes ne meurent jamais et le travail d’Alfred Hitchcock vit clairement pour toujours. Je dois l’aimer.