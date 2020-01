Eminem s’adresse à Machine Gun Kelly Beef sur «La musique à assassiner»

Vendredi, Eminem a sorti son album surprise Music To Be Murdered By avec Ed Sheeran, Juice WRLD et Anderson .Paak.

Sur le film “Unaccommodating”, assisté du Young M.A., le rappeur de Detroit évoque sa rivalité avec Machine Gun Kelly. Après avoir fait des va-et-vient avec une série de pistes diss en 2018, il annonce que le boeuf est terminé.

«Mais quand ils me demandent, la guerre est-elle terminée avec MGK? Bien sûr que ça l’est », rappe Em. “Je l’ai nettoyé de ses péchés mortels, je suis Dieu et le Seigneur pardonne, même les adorateurs du diable / je continue.”

Comme le souligne Complex, la ligne des «adorateurs du diable» peut être une référence à la piste de diss de Eminem 2018 de MGK «Rap Devil», où il a accusé Em d’avoir tenté de saboter sa carrière.

Marshall Mathers mentionne également MGK sur un autre morceau de Music To Be Murdered By, l’échantillonnage Busta Rhymes «Yah Yah», qui comprend Royce da 5’9 ″, Black Thought, Q-Tip et Denaun. “Je suis un spectacle à voir, mais vous pouvez voir sur le ring que je porte / Moi et ce jeu, nous nous sommes déjà mariés”, dit Em. “Avait le prénuptial prêt / Baisée sur elle, j’aurais dû voir son ventre / Elle était à peine enceinte de trois mois / Bitch l’a eu, m’a donné son bébé, nous l’avons appelé Machine Gun Kelly.”

Le bœuf d’Eminem et de Machine Gun Kelly remonte à 2018. Après avoir entendu le vers de MGK sur “No Reason” de Tech N9ne, Eminem a visé le rappeur de Cleveland sur sa coupe Kamikaze “Not Alike”. Peu de temps après, MGK a riposté sur “Rap Devil, “Inspiré par le propre morceau d’Em” Rap God. “

Sur “Unaccommodating”, Eminem fait également une référence controversée à Ariana Grande et au bombardement en dehors de son concert de 2017 à Manchester Arena. «J’envisage de crier des bombes sur le jeu comme si j’étais en dehors d’un concert d’Ariana Grande», rappe-t-il.

Ailleurs, il prend position contre la violence armée sur «Darkness», inspiré du tournage de masse de 2017 au festival de musique Route 91 Harvest à Las Vegas. La vidéo encourage les fans à s’inscrire pour voter afin d’aider à changer les lois sur les armes à feu.