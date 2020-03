Eminem saute sur le single “Coffin” de Jessie Reyez

Le fait que Jessie Reyez et Eminem aient décidé de collaborer une nouvelle fois est une surprise pour très peu. Vendredi 27 mars, Jessie Reyez a partagé son premier album studio Before Love Came to Kill Us et a inclus le morceau obsessionnel-relation toxique “Coffin”. Le mélange R & B-pop-rap commence par Jessie ceinturant des notes au son doux alors qu’elle parle de sa dévotion à son partenaire. Ensuite, les choses semblent assez innocentes, mais sur le plan des paroles, elle parle de sauter d’un immeuble juste pour attirer son attention.

Eminem saute dedans et laisse tomber des barres au sujet de ses frustrations avec la relation. Il est fatigué des conflits et acquiesce au drame de son single à succès Rihanna “Love the Way You Lie”. Le rappeur décrit la relation comme du pétrole et de l’eau et rebondit de son amour pour elle tout en ne voulant pas du tout être impliqué avec elle. Au final, il les qualifie tous les deux de “deux imbéciles” et déclare que si elle fait le saut, il sera à ses côtés prêt pour un “cercueil pour deux”. Vérifiez-le et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles Quotable

Je ne veux pas vraiment me battre

Je veux juste passer la nuit

Mais je ne veux pas passer la nuit

Actin ‘Love the Way You Lie’

Mais la merde a juste mal tourné

Frappe-moi dans les yeux

Mord moi dans la cuisse

Alors commence à pleurer

.