Eminem sort un album surprise «La musique sera assassinée»

Le dos de Shady. Sorti de nulle part, Eminem revient avec son album surprise Music to Be Murdered By.

Les 20 titres présentent des apparitions d’Ed Sheeran, Young M.A, Anderson .Paak, Q-Tip, Don Toliver, et plus, avec une production de Dr.Dre, The Alchemist, Dawaun Parker, David D.A. Doman et Em lui-même. Le regretté Juice WRLD est invité sur “Godzilla”, tandis que le Detroit MC réunit trois des quatre membres de Slaughterhouse — KXNG Crooked, Royce Da 5’9 ″ et Joell Ortiz — sur “I Will”.

De plus, Em a sorti une vidéo pour “Darkness”, qui échantillonne “The Sound of Silence” de Simon & Garfunkel. La chanson sombre a été inspirée par le tournage de masse de 2017 au festival de musique Route 91 Harvest à Las Vegas et sert de commentaire sur Violence par armes à feu. «Quand cela se terminera-t-il? Quand suffisamment de gens s’en soucient », dit Em avant d’encourager les fans à s’inscrire pour voter afin d’aider à changer les lois sur les armes à feu.

Music to Be Murdered By marque le premier album d’Eminem depuis Kamikaze en 2018, qui est devenu son neuvième numéro 1 consécutif sur le Billboard 200.

Diffusez l’album ci-dessous.

