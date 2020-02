Émissions de télévision annulées que les fans veulent le plus ramener pour une saison de plus

Il y a encore beaucoup de torches pour toutes sortes de séries télévisées chèrement décédées, ont déclaré les lecteurs de TVLine à travers un tsunami de réponses aux sondages cette semaine. Mais quel spectacle a été cité le plus souvent? La réponse pourrait te surprendre.

Dans l’esprit de la fin de la saison des annulations, nous vous avons demandé de faire cette chose redoutée et de choisir un enfant préféré – une (1) et une seule (1) série télévisée annulée ou terminée que vous ramèneriez si vous le pouviez, pour une fermeture finale remplie et avec le casting au même âge que lorsque le spectacle s’est estompé au noir.

Dans notre article le plus intéressant pour les lecteurs depuis l’annulation du village, les appels passionnés à la résurrection affluent. Et tandis que les suspects habituels (par exemple Firefly, Longmire, Timeless, Wonderfalls) étaient très bien représentés, les suggestions dans leur ensemble étaient d’une ampleur rafraîchissante -variant.

Avant d’arriver au compte à rebours du Top 20, quelques faits amusants:

♦ Du Top 20, neuf entrées étaient des émissions ABC. Peut-être que le réseau Alphabet doit faire un meilleur travail pour savoir ce qu’il a avant de disparaître?

♦ Seuls deux des 20 meilleurs étaient des comédies, ce qui suggère que, logiquement, nous nous investissons simplement davantage dans la vie fictive des personnages soumis à des essoreurs émotionnels.

♦ L’habitant de la tombe de télévision la plus récente, Criminal Minds, s’est classé 30e dans le sondage ouvert. À l’inverse, la flèche récemment terminée ne représentait qu’une poignée des plus de 1 500 votes.

♦ Dans le plus pur esprit de résurrection, de véritables vieux chronométreurs ont fait des signes de tête, dont The Big Valley, Maverick et Ellery Queen. (Rappelez-vous, nous avons dit que tous les acteurs transmis seraient ostensiblement «avec nous» pour cette dernière saison souhaitée.)

♦ Les savons décédés pendant la journée méritaient quelques mentions – y compris Comme le monde tourne, Guiding Light, One Life to Live et All My Children.

Sautez maintenant à notre compte à rebours du Top 20 montre que vous avez le plus envie de revenir pour un dernier hourra.