Émissions de télévision annulées: que se serait-il passé ensuite

Mais… que serait-il arrivé ensuite?!

C’est le refrain inévitable et douloureux des fans de toute émission de télévision annulée. Eh bien, TVLine a la réponse à cette question, pour près de trois douzaines de favoris tombés.

Au fil des ans, les interviews «post mortem» de TVLine ont invité les showrunners à décomposer la finale puis à taquiner la saison à venir. Mais dans de nombreux cas, cette «saison à venir» n’est jamais venue, car le spectacle a fini par être annulé – souvent sans cérémonie et parfois de manière assez choquante.

À moins d’une résurrection pure et simple (une entreprise Netflix n’est plus vraiment là), il est toujours agréable d’avoir un sens de «fermeture», non? Nous avons donc arrondi le scoop sur plus de 30 spectacles annulés et ce qu’aurait été cette insaisissable «saison à venir» – en gardant à l’esprit que, lorsque la blessure à la hache est ainsi, si tendre (et quand il y a un espoir théorique de salut) , les showrunners peuvent être réticents à gâcher complètement leurs plans.

Même ainsi, la galerie attenante attenante (cliquez ici pour un accès direct) livre les marchandises sur une grande variété d’expositions, du «disparu depuis longtemps» (comme Brothers and Sisters et Kyle XY) au plus récemment étouffé (comme Grand Hotel) . Des one-and-dones (y compris Constantine et Blood Drive) et les deux-tossed (The Mysteries of Laura, Salvation) aux faveurs de plus longue durée (Castle Season 9, nous ne vous pleurons pas).

Passez en revue notre tour d’horizon de «ce qui aurait pu être» et partagez vos lamentations dans les commentaires – ou invitez-nous à chercher le scoop sur d’autres favoris disparus.