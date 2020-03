Émissions de télévision qui ont aidé les enquêtes

Ils disent qu’un texte journalistique ne commence jamais par une date, mais dans ce cas une exception peut être faite. Et est-ce 21 février 2020 a marqué une date historique pour la chronique noire espagnole, puisque le tribunal d’instruction numéro 6 d’Alzira (Valence), le lieu où la diligence pour le triple crime de trois filles à Alcàsser est toujours ouverte, a émis une commission rogatoire internationale pour le Royaume United pour demander une déclaration de Kenneth Farquharson Stevens, le capitaine du navire de la ville de Plymouth et la dernière personne qui prétend avoir vu Antonio Anglés, considéré comme le principal auteur des événements, vivant. Cette fois, la télévision avait une longueur d’avance sur la justice, «L’équipe de recherche» lui avait déjà parlé. Il l’a fait deux ans avant cette décision.

Le cas d’Alcàsser n’est pas le seul dans lequel la télévision a apporté son grain de sable. Peut-être n’a-t-il pas réussi à le résoudre, mais cela a été une partie importante de l’enquête. C’est un outil de reporting très puissant capable d’attirer, en outre, des centaines de lanceurs d’alerte qui, à plusieurs reprises, en ont assez des canaux légaux qui les ignorent, ils voient sur le petit écran le haut-parleur qu’ils n’ont jamais eu. Un exemple de ceci est le premier programme avec lequel Gonzo a fait sa première dans “Salvados”, qui a révélé le silence qu’El Corte Inglés avait maintenu concernant les cas de harcèlement sexuel. Comme ça, il y a d’autres exposants, donc de FormulaTV, nous voulions les collecter.

1 «L'équipe de recherche» et les filles d'Alcàsser

«L’équipe de recherche» et les filles d’Alcàsser

L’affaire du triple meurtre d’Alcàsser a été lié aux médias depuis le début. Après plus de 20 ans de criminalité, son ombre s’étend encore jusqu’à nos jours et, à ce jour, elle continue d’occuper une place privilégiée dans de nombreux programmes. Documentaires, spéciaux … il n’y a pas de format de recherche qui ne se soit penché pour enquêter sur le triste dénouement que Miriam, Toñi et Desiré ont vécu. Cependant, il semble que l’un d’eux a contribué à faire la lumière. Il s’agit de «l’équipe de recherche», dont l’émission “Le fugitif” (janvier 2018) essayé reconstruire les dernières étapes d’Antonio Aníritu.

Le programme était dirigé par Genar Martí et Jorge Saucedo, deux journalistes de «l’équipe d’enquête» qui avaient précédemment capturé le même cas dans leur livre «El Fugitiu» (Vincle, 2018). Tant dans l’écriture que dans le programme laSexta, ils ont eu l’occasion de s’entretenir avec Kenneth Farquharson Stevens, le capitaine du navire City of Plymouth, le moyen de transport dans lequel Anglis a été surpris en train de fuir en clandestinité. Il a expliqué dans l’émission que un membre de son équipage a aidé à l’évasion fugitive, de sorte qu’un nouveau chemin a été ouvert pour trouver où se trouve Angles.

Il a fallu attendre 2020 pour que le tribunal dans lequel une procédure dans l’affaire est toujours ouverte a appelé à déclarer le capitaine du navire et, bien que cela montre que les choses au palais se déroulent lentement, cela ajoute quelque peu à l’enquête de ces deux journalistes, qui avec leur travail à la télévision, ils ont contribué à ouvrir une nouvelle avenue de suspendre l’une des enquêtes criminelles les plus importantes de l’histoire espagnole actuelle.

2 «Examen de conscience» et maltraitance des enfants

«Examen de conscience» et maltraitance des enfants à Monserrat

Les cas de pédophilie dans l’Église catholique ont été une autre constante dans les médias, mais en 2016, “Spotlight” a remporté l’Oscar du meilleur film en recréant l’enquête de certains journalistes de Boston Glove sur les abus sexuels qu’il avait commis. Eglise pendant des années et ils avaient été sous couverture et enterrés qui aidé le thème à atteindre un public plus vaste. En Espagne, ce film servi d’inspiration pour Albert Solé, qui a publié en janvier 2019 son documentaire “ Exam of Conscience ” sur Netflix, qui est sur le même sujet, mais axé sur le problème national.

Dans le documentaire, de nombreuses victimes ont eu l’occasion de dénoncer leur histoire et d’être entendues publiquement, car l’Église et la justice les ont complètement réduites au silence. Cela devrait déjà être considéré comme une réussite. Cependant, le point fort de «l’examen de conscience» est la confession de Miguel Ángel Hurtado, qui a dénoncé les abus qui avaient eu lieu à l’abbaye de Montserrat. Son histoire a conduit à l’ouverture d’une commission d’enquête sur les abus. Enfin, la congrégation Il a reconnu avoir découvert 14 cas de maltraitance d’enfants et transféré l’affaire au parquet., au médiateur catalan et aux organes compétents du Vatican.

3 «Sauvé» et harcèlement au travail à El Corte Inglés

«Sauvé» et harcèlement au travail à El Corte Inglés

La capacité de joindre les gens par le biais de la télévision est inégalée. Un programme, parfois, a plus de force de dénonciation et de pression que de nombreux organismes publics et c’est quelque chose qui porte l’esprit de «Salvados». L’une de ses émissions sur laSexta, en particulier, a servi à “ramener la vie” à Elizabeth, un ancien travailleur d’El Corte Inglés à Saint Jacques de Compostelle qui il avait été harcelé sexuellement à son travail. Malgré les plaintes et les allégations qu’il a déposées, les responsables du centre n’ont pas levé le petit doigt, la situation a donc traîné de 2014 à 2017. Enfin, une enquête interne a arrêté le harceleur de son poste, mais les managers qui avaient eu connaissance des plaintes et qui l’avaient réduit au silence ont continué à travailler.

Gonzo a fait sa première avec ce thème dans son premier spectacle dans ‘Salvados’ et le résultat ne pourrait pas être meilleur. Après sa diffusion, l’entreprise a décidé de prendre des mesures à ce sujet et licencier A.B., directeur d’El Corte Inglés à Santiago; A.Q., chef de cabinet de ce centre; et F.A., chef de cabinet galicien, les trois personnes qui couvraient le harceleur.

4 «Salvados» et le métro de Valence

«Salvados» et le métro de Valence

Malheureusement, tous les programmes qui prétendent aider à une enquête ne se soldent pas par des conséquences juridiques. Mais il faut aussi valoriser l’aide de ces espaces à la visibilité et, s’il y a quelque chose qui doit être clair en ce qui concerne ‘Salvados’ et Metrovalencia, c’est que Grâce au programme laSexta, l’affaire n’a pas été oubliée. Le 3 juillet 2006, un convoi de Generalitat Railways a déraillé de manière catastrophique, 43 morts, dont le conducteur, et 47 blessés. La commission d’enquête a été suspendue en cinq jours seulement et a été résolue au motif qu’elle s’accélérait. Cependant, l’association des victimes a entamé une lutte pour clarifier la vérité par elle-même, ce qui est passé inaperçu par le grand public jusqu’à son arrivée.Sauvé: les oubliés“.

Le programme, toujours dirigé par Jordi Évole, a mis les irrégularités de l’enquête sous les projecteurs des médias et a donné la parole aux témoignages rudes des victimes, qui ont dénoncé le chantage et la pression des personnes impliquées. Le programme a été réalisé soutien au documentaire «La stratégie du silence», qui a fini par être acquis par laSexta. Dans un premier temps, son directeur, Vicent Pires, a demandé à l’équipe d’Évole de l’aider à rendre visible ce qui s’est passé. Pensant que cette aide se limiterait à un tweet, leur surprise fut de leur annoncer la bonne nouvelle: ils allaient dédier tout un programme aux oubliés. Pour cette raison, Pires a toujours exprimé que «Sauvé» était un avant et un après dans la lutte des victimes.

5«Qui sait où» et Anabel Segura

Paco Lobatón, dans ‘Qui sait où’

L’enlèvement d’Anabel Segura et les nouvelles ultérieures de son meurtre sont un autre épisode qui a choqué la société. Le 12 avril 1993, cette étudiante résidant dans le quartier de La Morajela à Madrid a disparu, laissant sa veste et un baladeur comme seule trace. Toute la société s’est tournée vers sa recherche, mais ce que personne ne savait, c’est qu’il était déjà mort. Ses ravisseurs, dont l’intention n’était que de demander une rançon, n’avaient rien de prévu et, victimes de nerfs, ont fini par la tuer. Cependant, ils ont continué avec le canular de l’enlèvement pour demander une rançon. Le problème était qu’ils n’avaient aucun moyen de prouver leur vie.

Et c’est là que «Qui sait où» entre en jeu, le succès de l’émission télévisée espagnole présentée par Paco Lobatón qui visait à retrouver des personnes disparues. Un enregistrement avec la voix supposée d’Anabel Segura est venu au programme – en réalité, elle était l’épouse d’un des assassins – demandant la rançon et, grâce au large public du programme, l’un des téléspectateurs a reconnu la véritable identité de la femme, qui a conduit à l’arrestation ultérieure des ravisseurs: Emilio Muñoz Guadix et Cándido “Candi” Ortiz Aón, condamnés à 43 ans de prison.

6 «Allez-vous en manger? et maisons de repos

«Vous allez en manger» et les maisons de repos

«Allez-vous en manger? Il s’agit du dernier pari télévisé d’Alberto Chicote sur les questions alimentaires, créé en 2018 sur laSexta. Dans ce cas, l’objectif du programme était de découvrir des irrégularités dans une telle industrie. Et le résultat ne pourrait pas être plus efficace. Seulement avec sa première diffusion, “La nourriture de nos aînés“il a eu un énorme remous qui a pris fin avec la Junta de Castilla y León apparaissant de toute urgence pour les conditions malheureuses qui ont été montrées pour deux résidences à Salamanque.

La chose ne s’est pas arrêtée là et c’est que le directeur de l’un de ces deux centres, Anabel Álvarez, du centre de Babilafuente, est apparu dans l’émission avec un pendentif reconnu par un spectateur: c’était un joyau de sa mère décédée, qui était l’un des détenus de la maison de retraite. Avec une plainte déposée, Álvarez a fini par démissionner de son travail.

Bonus «Les procès de Gabriel Fernández»

«Les procès de Gabriel Fernández»

Cette section est une mention spéciale pour l’une des dernières productions de Netflix, «Los juicios de Gabriel Fernández». Le documentaire montre l’épreuve que le petit Gabriel Fernández a vécu au cours de sa vie, décédé assassiné, après d’innombrables tortures, aux mains de sa mère et de son beau-père. La pièce tente d’enquêter sur comment la justice et le système pourraient tellement échouer dans ce cas, car les plaintes pour mauvais traitements étaient sans fin.

La mère a réclamé la garde de son fils après qu’il ait été élevé avec ses oncles. Personne ne s’est assuré que sa nouvelle vie se passait bien. Les enseignants du centre éducatif ont averti les autorités à maintes reprises que l’enfant était maltraité à la maison mais ses avis sont tombés dans l’oubli total. Personne n’est intervenu, pourquoi?

Telle est la réponse que le documentaire cherche à trouver, en plus d’être une plainte au système américain de services sociaux. Cette affaire a été résolue avec deux coupables, mais il est clair que la vie de Gabriel Fernández était entre les mains de centaines d’autres personnes. La pièce a un message clair: ils sont également responsables.

