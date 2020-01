Emma García et Bertín Osborne révèlent dans ‘Viva la vida’ la vérité sur leur prétendue mauvaise relation

Depuis que Bertín Osborne a signé pour “Viva la vida” pour diriger la section “30 ans ensemble” dans laquelle le chanteur passe en revue le meilleur de toute l’histoire de Telecinco, la controverse ne s’est pas éloignée de sa figure. Beaucoup ont accusé l’artiste de machisme pour bon nombre des commentaires qu’il a faits dans le format beaucoup d’autres n’ont pas hésité à signaler leur sortie précipitée de l’espace après une prétendue querelle avec Emma García, présentateur du format. Ce dimanche 26 janvier, les deux ont décidé de clarifier ensemble ce qui s’est réellement passé entre eux.

Bertín Osborne et Emma García dans ‘Viva la vida’

Avant de parler, les personnes en charge du programme ont émis une vidéo dans laquelle certaines des manchettes lues sur les réseaux sociaux ont été diffusées. “Emma García continue froidement avec Bertín Osborne. Le présentateur de ‘Viva la vida’ continue de maintenir une certaine distance avec son collaborateur vedette”, pourrait-on lire dans l’un des titres tandis que dans un autre, il disait: “Mess in Telecinco. Combat entre Bertín Osborne et Emma García qui se termine par son licenciement fulminant”. En parallèle, l’espace a montré certains des affrontements présumés entre les deux en direct ou par exemple la première interview entre eux dans laquelle le propre Bertin a avoué qu’il avait peur “de ce qu’il allait trouver” dans l’espace.

Osborne: “Je ne vois pas ces conneries”

Eh bien, après cette compilation, les deux ont voulu dire clairement que non, tout n’est que mensonge. Osborne a commencé par dire que la plupart des gros titres ne les connaissaient pas car “ces merdes je ne les vois pas” tandis que le Basque a dit que tout cela “devait se décourager”. “Heureusement, nous connaissons Bertin et nous pouvons parler, nous avons une très bonne relation et nous avons vécu ensemble ces semaines et oui, nous sommes ojiplctiques. Quand m’as-tu dépassé? Ce que je n’ai pas entendu!“Emma Garcia a ri, en soustrayant tout le crédit de cette nouvelle. Le présentateur a également été surpris et résigné à penser” qu’ils n’auront rien à écrire et c’est pourquoi ils inventent tant de choses. ”

Osborne a dit que dès le premier instant, son engagement pour l’espace était de jouer la section quand il le pouvait car il a souvent des concerts et il lui est impossible de se rendre à Madrid. “Au cas où vous ne vous en souvenez pas, je suis chanteur. Il y a des week-ends où je fais des concerts et c’est pourquoi je ne suis pas venu”, a expliqué l’Andalou. De plus, il a profité de l’occasion pour lui dire qu’il va maintenant s’absenter suffisamment de semaines d’espace puisqu’il se rend au Mexique pour faire une tournée de concerts sur place. “Nous ne nous battons pas, si j’aime Emma, ​​je pars parce que je dois chanter au Mexique”. Enfin, Ema García a voulu régler la controverse en déclarant que “j’ai aimé beaucoup de ces moments que nous avons vécu dans le programme parce que je vous connais plus et que je vous aime”. Entre les rires, les deux ont ensuite plaisanté avec le fait que peut-être que de nombreux médias pointent maintenant vers une idylle d’amour entre vous deux après ces belles paroles.

.