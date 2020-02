1/3

Emma Review, adaptation du roman classique de Jane Austen

Bill Nighy dans le rôle de M. Woodhouse dans le film “Emma”. | AP

Anya Taylor-Joy dans le rôle d’Emma Woodhouse, Johnny Flynn dans le rôle de George Knightley dans le film “Emma”. | AP

Dans cette nouvelle bande tant attendue, “Emma“, nous nous réjouirons de l’histoire d’un riche jeune femme, attractive, prêt et quelque chose présomptueux qui vit avec son père veuf et qui change de vie lorsque sa gouvernante épouse son père.

Il y aura sans aucun doute la beauté partout dans l’adaptation tant attendue de “Emma” de Jane Austen, avec son galeries d’art et jardins décorés et vestiaires extrêmement détaillés.

À l’intérieur de la remorque, nous pouvions voir Emma avoir un hémorragie nasale ce qui montre que peu importe à quel point nous sommes élégants et raffinés, nous sommes composés de chair et de sang.

Vous pourriez être intéressé: Little Women, une incroyable leçon de mode victorienne

C’était une façon d’humaniser la nouvelle Emma sans la moderniser avec précision contrairement à Greta Gerwig, qui a joué dans “Petites femmes“Avec la structure et les éléments contemporains de l’intrigue, les réalisateurs ont adhéré à l’histoire originale de l’écrivain de 1815.

Cela ne signifie pas que le film n’a pas une certaine sensibilité moderne. Quand il se réchauffe dans le feu, Emma découvre son arrière-garde à un moment et apprécie George Knightley, votre partenaire, dans un scène avec rien.

La réalisatrice est célèbre pour son travail sur des clips et des photos de rockers. Johnny Flynn Qui joue Knightley est un auteur-compositeur-interprète et joue David Bowie à l’écran.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

La bande sonore vient de Pont Isobel Waller, qui a composé de la musique pour “Fleabag»De sa sœur Phoebe et David Schweitzer.

Bill nighy L’interprète du père d’Emma a un merveilleux style bande dessinée cela donnera envie au film de devenir un titre avec lui. Naghy est magistrale dans son interprétation, avec n’importe quel script, cela fait des merveilles.

Une héroïne que personne d’autre que moi n’aimera beaucoup », a déclaré Austen elle-même.

D’autres Emmas célèbres ont été interprétés par Gwyneth Paltrow au cinéma et Kate Beckinsale à la télévision

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Nous connaissons Emma juste au moment où elle vient de faire trouver un partenaire à quelqu’un et le prochain sur sa liste est un ami orphelin impressionnable qui aspire à un jeune fermier mais est convaincu par elle de se détourner de lui en faveur d’un homme d’un meilleur statut social, Elton

Mais le problème est que M. Elton est trouvé amoureux d’Emma et elle pense qu’elle est amoureuse des riches Frank Churchill qui est-ce fiancé secrètement avec Jane FairfaxLa nièce de Miss Bates, une femme qu’Emma insulte inconsidérément.

Le film a un beau rythme et se sent lumière et spacieux, il y a un élément étrange et c’est que les filles qui vont à l’école traversent plusieurs fois la ville avec des capes rouges avec des capuchons et des chapeaux blancs qui les rendent très similaires à “Le conte d’une servante“

Vous pouvez également lire: Disney Pixar aura un caractère gay pour la première fois

Il vraie romance est entre Emma et George, l’étincelle commence dans une danse aux regards longs et aux contacts incertains.

Ce film aura le Classement PG de la United States Film Association pour certains “scènes courtes sans vêtements»Et durera 124 minutes.

.