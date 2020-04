Emma Watson fête ses 30 ans de magie

Emma Watson fête 30 ans de magie | Instagram

Bien qu’il soit devenu connu avec le caractère de l’élève de la magie et de la sorcellerie Hermione GrangerDans la saga Harry Potter, Emma Watson a rapidement jeté un sort pour éviter de se faire pigeonner dans ce rôle.

Plus que de la magie, il l’a fait, pas seulement pour sa polyvalence d’acteur, mais pour son travail de féministe et d’altruiste, des décisions qui l’ont catapultée en tant qu’icône de l’industrie du divertissement avec seulement 30 ans, qu’elle célèbre mercredi.

Née à Paris en 1999 de parents britanniques, Watson a déménagé en Angleterre, où à neuf ans, elle a été choisie lors d’un casting scolaire pour faire partie de l’histoire magique de J.K. Rowling. Le premier des huit films de la franchise, Harry Potter et la Pierre philosophale, viendraient aux écrans deux ans plus tard pour conquérir le monde.

Toute cette décennie du nouveau millénaire a été absorbée par la saga, qui a réalisé huit films.

Puis il a décidé de faire une pause et se réfugier de la gloire dans ses études de littérature à la Brown University, aux États-Unis.

En 2012, ses cheveux longs avaient disparu. Et donc ça avait l’air son premier rôle principal en dehors de la saga magique, dans Les avantages d’être invisible, où il incarne un adolescent extraverti.

Ce n’est pas vraiment qu’au cinéma il a eu des rôles plus brillants. Apparu en tant que princesse Bella dans l’action en direct de Disney La belle et la Bête en 2017, un rôle qu’elle rêvait de jouer depuis son enfance. Et l’année dernière, il faisait partie de Petites femmes, l’histoire basée sur le roman de Louisa May Alcott qui se concentre sur la vie de quatre sœurs.

Mais ses choix ont toujours eu à voir avec le type de femme qu’il veut représenter et qu’il a façonné dans sa facette personnelle. Emma promeut l’indépendance, le féminisme et la liberté. Pour quelque chose qu’elle a été choisie Ambassadeur de bonne volonté de l’ONU et en 2004, elle rejoint le mouvement #HeForShe, dans lequel elle invite les hommes à rejoindre le mouvement féministe.

“Si les hommes ne devaient pas être agressif pour être acceptées, les femmes ne se sentiraient pas obligées d’être soumises, si l’homme n’avait pas à contrôler, les femmes n’auraient pas à être contrôlées.

“Les hommes et les femmes devraient se sentir libres d’être sensibles, d’être forts. Il est temps que nous percevions tous le genre comme un spectre qui n’implique pas de discours opposés. #HeForShe est une question de liberté”, a-t-il déclaré dans son discours à l’ONU.

Un autre des mondes que les Britanniques ont captivé est celui de la mode, en collaborant avec des marques telles que Burberry et Lancome et portant des pièces de Dior et Chanel; Mais oui, il capture toujours votre empreinte personnelle: choisissez des marques de vêtements durables, telles que Stella McCartney, All Sisters and Tome, avec des articles comme la robe Calvin Klein entièrement fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclé, qu’elle portait au Met Gala 2016.

Au final, sans sorts magiques et loin de les salles de classe de Poudlard, l’actrice a pu contribuer avec son travail à rendre le monde réel aussi fantastique que celui qui lui a ouvert la porte il y a 21 ans.

