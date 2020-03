Emmanuel Lubezki réalisera un film avec Christian Bale et Margot Robbie

Emmanuel “El Chivo” Lubezki est de retour. Le dernier film auquel le directeur de la photographie mexicain a participé était Song to Song, de Terrence Malik, en 2017 … mais maintenant, un rapport indique que Lubezki reviendra derrière une caméra avec le réalisateur d’American Hustle (2013), David O. Russell, pour un projet mystérieux qui n’a toujours pas de titre, encore moins une date de sortie.

Deadline a rapporté que Lubezki est en pourparlers pour être le directeur de la photographie de Russell dans son nouveau film. Bien que le film soit un secret, le rapport indique que Christian Bale, Michael B. Jordan et Margot Robbie seront les protagonistes. Selon Deadline, “Il ne fait généralement pas d’histoires sur le fait qu’un directeur de la photographie prend un film”, mais comme c’est Lubezki, ils ont fait une énorme exception car, eh bien, il ne s’agit de personne.

Lubezki a trois Oscars à son actif. Son premier Oscar de la meilleure photographie a été obtenu par Gravity (2013), par Alfonso Cuarón, et consécutivement, il a remporté dans la même catégorie les Oscars pour Birdman (2014) et The Revenant (2015), par Alejandro González Iñárritu . Lubezki était également à l’origine de l’installation de réalité virtuelle sur les immigrants d’Iñárritu, Carne y Arena, qui a remporté en 2018 l’Oscar de la réalisation spéciale.

Un nouveau film de David O. Russell est attendu Commencez à filmer très bientôt ce printemps.

