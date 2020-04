Emmanuelle Chriqui incarne Lana Lang dans Superman & Lois

La star du Passage Emmanuelle Chriqui rejoint le casting de Superman & Lois en tant que Lana Lang.

L’Arrowverse de la CW se développera avec l’arrivée d’une nouvelle série intitulée Superman & Lois, qui se concentre sur l’incarnation par Tyler Hoechlin et Elizabeth Tulloch de l’emblématique duo DC Comics. Après avoir reçu une commande directe en série en janvier, Superman & Lois devrait entrer directement dans la production en série après que la pandémie de coronavirus ait forcé tous les tournages pilotes à être suspendus.

Maintenant, Deadline rapporte qu’Emmanuelle Chriqui a rejoint le casting de Superman & Lois dans le rôle régulier de la série de Lana Lang. Traditionnellement, Lana Lang est dépeinte comme l’intérêt amoureux de Clark Kent pendant ses années de lycée et a déjà été décrite par Kristin Kreuk à Smallville, Annette O’Toole dans Superman III, et bien d’autres.

L’incarnation d’Emmanuelle Chriqui du personnage s’appellera Lana Lang-Cushing et est décrite comme une agente de crédit à Smallville Bank qui est restée dans la petite ville tandis que d’autres sont parties pour des choses plus grandes et plus lumineuses. Dans Superman & Lois, Lana Lang d’Emmanuelle Chriqui établira son amitié avec Clark Kent pendant une période difficile de sa vie.

Tous les détails sur The CW’s Superman & Lois sont pour le moment inconnus, mais la série est décrite comme tournant “autour du super-héros le plus célèbre du monde et du journaliste le plus célèbre de la bande dessinée” [as they] faire face à tout le stress, les pressions et les complexités qui accompagnent le fait d’être des parents qui travaillent dans la société d’aujourd’hui. » En plus de Tyler Hoechlin dans le rôle de Clark Kent et Elizabeth Tulloch dans le rôle de Lane, la série met en vedette Jordan Elsass et Alexander Garfin pour leurs fils, Dylan Walsh dans le rôle du général Sam Lane et Emmanuelle Chriqui dans le rôle de Lana Lang. Écrit par le showrunner Flash Todd Helbing, Superman & Lois sera produit par Helbing, Greg Berlanti, Sarah Schechter et Geoff Johns.

