Emmerdale a-t-elle été annulée? Les épisodes manquants expliqués! – HITC

Au moins, nous avons la télévision, mais Emmerdale a-t-elle été annulée?

Même les savons en ont pris un coup…

Alors que le public britannique continue de rester en lock-out, le divertissement est devenu plus important que jamais. Récemment, Boris Johnson a publié une déclaration nous informant d’éviter tout contact non essentiel, conseillant de ne quitter la maison pour le travail que si cela était totalement nécessaire, de magasiner les articles essentiels aussi rarement que possible et de faire de l’exercice une fois par jour.

Ces mesures sont prises pour empêcher une nouvelle propagation du COVID-19 aux ménages non affectés, ce qui réduira à son tour la forte pression sur les services du NHS.

Dans ces circonstances, beaucoup sont actuellement en arrêt de travail et l’ennui semble parfois incontournable. Cependant, il y a toujours les savons à attendre le soir, mais même ils ont été obligés de s’adapter.

Emmerdale, l’un des plus appréciés à la télévision, est depuis longtemps Emmerdale, alors prenons un moment pour voir comment il a été affecté.

Emmerdale a-t-elle été annulée?

Non, Emmerdale n’a pas été annulée. Cependant, il y aura moins d’épisodes hebdomadaires.

The Mirror souligne que les deux savons populaires d’ITV – Emmerdale et Coronation Street – ont été touchés par la pandémie mondiale. Ces émissions ne sont désormais diffusées que trois fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis à 19 h et 19 h 30, respectivement.

Quant à l’avenir, la source inclut une partie d’une déclaration d’ITV qui se lit comme suit: “Les deux plus gros feuilletons télévisés, Coronation Street et Emmerdale, continueront de fonctionner jusqu’au printemps et au début de l’été.”

Essentiellement, la production s’est arrêtée en raison de COVID-19 et la diffusion de moins d’épisodes chaque semaine signifie que le savon peut rester sur les écrans plus longtemps.

Emmerdale tweete une déclaration

Le 22 mars 2020, Emmerdale a tweeté une déclaration informant les fans de la situation [see below tweet]: «ITV a malheureusement pris la décision de suspendre la production des savons Coronation Street et Emmerdale à compter du lundi 23 mars. Nous avons fait de notre mieux pour continuer le tournage, tout en respectant les dernières directives du gouvernement en matière de santé, pour nous assurer que des épisodes des deux savons seront diffusés sur ITV jusqu’au moins au début de l’été. »

Suite: «Cependant, la santé et le bien-être des équipes de production, des acteurs, de l’équipe et de leurs familles sont d’une importance primordiale pour nous et nous pensons maintenant que le moment est venu d’arrêter le tournage. Nous tenons à remercier nos téléspectateurs pour leur soutien et espérons qu’ils continueront à profiter des deux savons dans les mois à venir. “

Une idée lumineuse pour les savons!

Bien que moins d’épisodes par semaine puissent sembler très malheureux à des fans dévoués, certains ont exprimé leur opinion sur les pistes potentielles à explorer.

Un fan a récemment tweeté: «Voici une pensée – si les savons @bbceastenders @itvcorrie @emmerdale ne vont pas être filmés pendant un certain temps (ou moins de tournages et moins d’épisodes diffusés) à cause du coronavirus, ne serait-ce pas cool de faire des podcasts sur les émissions? Discuter de l’histoire de la série, interviewer les acteurs etc…? »

Nous sommes sûrs que de nombreux amateurs de savon pourraient s’y mettre!

