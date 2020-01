Emmy Rossum reviendra-t-elle à ‘Shameless’ pour la 11e et dernière saison?

Après avoir interprété la matriarche de la famille et le frère aîné de Gallagher pendant neuf saisons, l’actrice Emmy Rossum a décidé qu’il était temps pour elle de passer à autre chose. À mi-chemin de la saison 10, Showtime a annoncé que la comédie dramatique reviendrait pour une seule saison de plus.

Il correspond à la saison de 11 saisons de la série britannique originale créée par Paul Abbott dans laquelle il est basé et comportera 12 épisodes. Les fans peuvent-ils s’attendre à ce que Rossum reprenne son rôle de Fiona Gallagher pour un dernier hourra?

Emmy Rossum | Theo Wargo

Emmy Rossum a quitté “Shameless” après la saison 9

Même si Shameless a une distribution d’ensemble avec plusieurs scénarios différents, Fiona Gallagher, jouée par Emmy Rossum, a servi de matriarche à la famille et a pris soin de ses cinq jeunes frères et sœurs comme leur père alcoolique et toxicomane, dépeint par Emmy -nominee William H. Macy, n’a jamais été beaucoup.

En plus de jouer dans la série, Rossum a fait ses débuts de réalisatrice dans la saison 7, épisode 4, diffusée en octobre 2016. Deux mois plus tard, l’actrice a fait les gros titres lorsqu’elle a remporté une bataille très médiatisée pour l’égalité de rémunération avec Macy, prouvant qu’elle avait plus de temps d’écran et passé plus de temps sur le plateau.

Emmy Rossum mérite tous les prix. Fiona Gallagher restera l’un de mes personnages de fiction préférés de tous les temps en raison de la vie qu’Emmy lui a donnée. Sans vergogne ne devrait pas continuer sans son tbh. pic.twitter.com/0aXMUGRbyJ

– Josh (@BatcaveBruce) 30 août 2018

Elle est ensuite revenue à pleine capacité pour la saison 8 avant d’annoncer que la prochaine saison serait sa dernière.

Dans une longue déclaration sur Facebook, Rossum a comparé les co-stars sans vergogne et l’équipe à une vraie famille, en écrivant: «Contrairement à Fiona, je suis enfant unique. Je n’ai jamais eu de grande famille. Être enraciné dans cet amour de la famille Gallagher en désordre est quelque chose dont j’ai toujours rêvé. Mais même en dehors du plateau, cela semble réel. »Elle a appelé jouer Fiona« un cadeau »et a qualifié les huit dernières années de travail sur le spectacle de« le meilleur de ma vie ».

Emmy Rossum reviendra-t-il sur “Shameless” pour la saison 11?

Près de la moitié de la saison 10, Showtime a annoncé que la comédie dramatique avait été renouvelée pour une 11e et dernière saison. Dans une interview avec Deadline, le coprésident de Entertainment at Showtime, Gary Levine a révélé: «Nous avions juste l’impression qu’il était temps, et nous aimons aussi l’idée de donner à John [Wells] et la société une chance de bien y mettre fin. “

Contrairement aux autres saisons qui ont débuté en janvier, la saison 11 sera diffusée en été, quelques mois seulement après la fin de la saison 10. Selon Levine, lui et son équipe aimeraient utiliser le «public large et compatible» de Shameless comme introduction pour Of Becoming a God dans le centre de la Floride.

Il a également promis que la dernière saison serait «un dernier hourra pour les Gallaghers et leur mélange unique d’amour et de luxure». De plus, le coprésident a garanti que tout le monde de la saison 10 reviendrait, y compris quelques surprises possibles.

Une de ces surprises pourrait être le retour de Rossum pour reprendre son rôle de Fiona. Levine a déclaré que l’actrice “ne leur devait rien”, mais qu’elle serait “accueillie à bras ouverts” si elle revenait.

Dans la déclaration de départ de Rossum, elle a écrit: «Je sais que vous continuerez sans moi, pour l’instant.» Elle a également demandé que personne ne la considère comme «partie, pensez simplement à moi comme descendant le bloc.» Même si Rossum n’a pas ‘n’a pas encore commenté la dernière saison, sa déclaration conduit les fans à croire qu’elle reviendrait en tant qu’invitée.

Par conséquent, il est fort probable que les téléspectateurs verront à nouveau le plus vieux Gallagher sur leurs écrans avant de fermer définitivement l’histoire.