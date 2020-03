Emmys diurnes annulés au milieu de la pandémie de coronavirus 2020

Les Daytime Emmy Awards brilleront beaucoup moins cette année, maintenant que la 47e édition de la remise annuelle des prix a été officiellement annulée.

À la lumière de la pandémie de coronavirus en cours, «Il y a tout simplement trop d’inconnues en ce moment, et le plus important n’est pas de savoir si nous serions effectivement autorisés à organiser un événement en juin impliquant plus d’un millier de participants en direct», National Academy of Television Arts & Président des sciences Terry O’Reilly a déclaré jeudi dans une lettre aux membres de NATAS. “Avec des délais pour prendre des engagements financiers importants sur nous, il semble irresponsable d’avancer comme nous l’avons fait dans le passé.”

Ces dernières semaines, les GLAAD Media Awards de New York ont ​​été annulés, tandis que les Academy of Country Music Awards et les Nickelodeon’s Kids’s Choice Awards ont été reportés.

Le président de NATAS, Adam Sharp, et son équipe travaillent sur «des idées alternatives pour célébrer ceux qui auraient normalement reçu leurs Emmy Awards aux Daytime Awards», a ajouté O’Reilly. “Surveillez les détails dans les semaines à venir.”

Les Emmy Awards 2019 se sont tenus en mai au Pasadena Civic Auditorium à Pasadena, en Californie, et diffusés en direct via YouTube et EmmyOnline.tv. La dernière diffusion de la cérémonie à la télévision remonte à 2015, sur Pop.

L’annulation des Daytime Emmy Awards survient après que NATAS ait déjà sabordé deux autres événements nationaux: les 2020 Technology Emmys Awards (qui devaient se tenir le mois prochain au NAB à Las Vegas) et les National Sports Emmy Awards (qui étaient programmés pour juin à New York).

