Emojination, la communauté qui peut vous aider à créer votre emoj

Faire, ou plutôt proposer un emoji qui semble apparaître sur des plateformes telles que WhatsApp, Facebook ou Twitter, peut sembler une tâche inimaginable, uniquement par de grandes multinationales telles que Google, Apple et même Netflix, qui ont le privilège de décider si un emoji peut être ajouté à ce vocabulaire numérique de plus en plus inclusif. Mais oui, cela ne peut se produire sans que le consortium Unicode donne le dernier mot. Cependant, permettez-moi de vous dire que cela peut être possible.

Qu’un nouvel emoji puisse être inclus dans Emojipedia est un processus lent. C’est de la pure bureaucratie et il faut beaucoup de temps pour essayer de convaincre Unicode de le faire. Cependant, et même si cela semble incroyable, vous et moi pouvons réaliser certaines de nos propositions. Et cela peut être possible grâce à Emojination, une communauté de collaborateurs en ligne créée en 2015 par l’activiste emoji Jennifer Lee, et en 2016, elle a réussi à intégrer son premier emoji … The Dumpling.

Le but d’Emojination est de démocratiser le processus de création de nouveaux emojis. Parce que, comme ils l’expliquent sur leur site officiel, lorsqu’ils ont commencé à enquêter sur qui pourrait approuver leur proposition de boulette d’emoji, “nous avons été surpris de savoir que les emojis, si importants pour la vie des utilisateurs ordinaires d’Internet dans le monde, étaient contrôlés par une poignée de multinationales technologiques américaines », ils comptent.

L’origine d’Emojination remonte à 2015, lorsque Lee et un ami de son nom Yiying Lu envoyaient des messages dans l’application de messagerie de leur iPhone. Ils ont parlé de nourriture. Ils se rencontreraient très bientôt à San Francisco et Lu, très inquiet pour sa prochaine visite, voulait exprimer son émotion avec un emoji boulette. Il n’existait pas, puis a commencé un long processus pour son incorporation. Ils étaient des mois de travail, selon Fast Company.

Maintenant, Emojination, à travers un réseau de plus de 300 collaborateurs coordonnés par Slack, fournit une assistance technique (et gratuite) aux personnes qui ont l’intention de lancer une campagne pour créer un nouvel emoji. Ils expliquent comment soumettre une demande qui comprend le format correct, le brouillon d’emoji et, bien sûr, leur justification qui démontre que votre proposition peut être pertinente à l’échelle mondiale. Ici, vous pouvez connaître toutes les étapes pour rédiger une proposition.

Cette année, 40 des 65 nouveaux emojis inclus dans Emojipedia étaient grâce aux conseils d’Emojination.

