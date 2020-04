“Empire” Saison 7? Les producteurs espèrent une finale de la série appropriée

HISTOIRES CONNEXES

Empire pourrait riposter la saison prochaine pour fermer les fans.

Comme nous l’avons signalé précédemment, la production de la sixième et dernière saison du drame Fox s’est arrêtée le mois dernier alors que la série tournait l’épisode 19 de son ordre de 20 épisodes. Par conséquent, l’épisode 18 – diffusé le 21 avril – servira désormais de chanson cygne de l’émission.

Cependant, les co-créateurs de la série Lee Daniels et Danny Strong ont publié des déclarations distinctes mardi soir – avant l’avant-dernier épisode d’Empire – exprimant l’espoir qu’une véritable finale de la série verra le jour après la fin de la crise COVID-19.

“Nous avions prévu une fin pour la série que nous aimions tous, et j’espère qu’un jour nous pourrons la filmer et donner à la série sa conclusion appropriée”, a déclaré Strong. “J’espère que ce n’est pas fini!”

Daniels, quant à lui, a qualifié la course de six ans d’Empire de «l’une des réalisations les plus fières de ma carrière, ajoutant:« Ce spectacle est la définition de la suppression des barrières.

“Je pense qu’il y a plus à voir avec ces personnages, et je suis navré de ne pas pouvoir tourner la finale que nous voulions – du moins pas encore”, a poursuivi Daniels. «Mais tu sais ce qu’ils disent à la télévision? Restez à l’écoute!”

L’épisode de Net Week, que Strong a confirmé “n’a jamais été destiné à être la finale de la série” mais sera probablement “le dernier que nos fans verront pendant un certain temps”, intitulé “Home Is On the Way”. Selon la description officielle de l’épisode, «Au milieu du lancement du Bossyfest et de la lutte pour reprendre le contrôle d’Empire, Cookie réfléchit à sa vie et à la femme qu’elle est devenue. Lucious trouve impossible de nier ses sentiments pour Cookie, tout en continuant à soutenir Yana (star invitée Kiandra Richardson) et son ascension vers la célébrité. Lorsque les Lyonnais sont confrontés à leur plus grande menace, Lucious se prépare pour la bataille de sa vie et se rend compte qu’au final, c’est la famille qui compte le plus. »