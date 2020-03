Emportez beaucoup de calories! Certains aliments frits que vous pouvez préparer au four

Ils disent que les plats les plus délicieux du monde sont frits ou trop sucrés. Mais cela ne doit pas toujours être le cas. Presque tout le monde peut les faire cuire au four! Vous emporterez beaucoup de calories et elles seront toujours délicieuses.

22 mars 20208: 09 AM

Qui n’aime pas les délicieuses frites? Vous pouvez les avoir et en même temps prendre soin de votre silhouette et de votre santé.

Pour les faire, vous n’avez besoin que d’une source et d’une touche d’huile. Vous obtiendrez le même résultat seulement plus sain et plus faible en calories.

Les empanadas de blé sont également très savoureuses au four. Vous pouvez les remplir à votre guise et les mettre à cuire jusqu’à ce que vous les voyiez dorées. Ce sont les mêmes que des frites, seulement un peu plus sèches à l’extérieur.

Les pépites de poulet sont une autre super option. Ils sont pratiques et délicieux à manger et cuits au four. Mettez-les sur une plaque à pâtisserie avec quelques gouttes d’huile et faites cuire jusqu’à ce que vous les voyiez croquantes et dorées des deux côtés.

