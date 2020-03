En 1975, les femmes d’Islande ont disparu et ont arrêté tout le pays

Le 24 octobre 1975, 90% des femmes islandaises ont entamé une grève de travail et de soins qui a arrêté l’Islande.

Si vous êtes une femme, il n’y a pas de meilleure façon de vivre que l’Islande. Ce pays a été le premier à choisir une femme à la présidence et a également été le premier à combler les écarts de salaire par la loi.

Mais ce n’était pas le cas auparavant, en 1975 une grève féministe a eu lieu similaire à celle qui avait été convoquée ce 8 mars en Espagne, au Mexique et dans d’autres pays: grève au travail, aux soins, à la consommation et aux étudiants.

Beaucoup d’enfants nés en Islande dans les années 80 ont grandi sans voir un homme comme président. En 1980, Vigdís Finnbogadóttir, une mère divorcée est arrivée au pouvoir. Seul le Sri Lanka avait une femme présidente avant l’Islande, même si elle n’était pas élue démocratiquement.

Mais quels facteurs ont été donnés pour que, il y a 38 ans, l’île ait opté pour une option politique que des millions de personnes dans le monde revendiquent aujourd’hui?

L’un des précédents était la soi-disant “Journée libre de la femme”. 1975 avait été déclarée par l’ONU Année internationale des femmes et un groupe de féministes islandaises pionnières appelées Red Stockings (chaussettes rouges) avait une idée: Arrêtez le pays. Son argument: si les femmes s’arrêtent, elles arrêtent tout. À cette époque, le salaire des hommes islandais était 40% plus élevé que celui de leurs partenaires et le nombre de femmes au Parlement ne dépassait pas 5%.

Cette initiative a fait sensation et a fait l’objet de nombreux débats. Mais finalement, la journée a été baptisée «Journée libre des femmes». 90% des femmes du pays ont appuyé la grève. Qu’est-ce que cela signifie dans un pays de 220 000 habitants?

Les banques se sont arrêtées, les transports, les crèches, les usines, les caissiers et tous sont sortis dans la rue. La plus grande concentration était Reykjavik, qui a réuni 25 000 personnes. Cette journée était un avant et un après pour la vie des femmes en Islande.

Pendant la manifestation, des milliers de femmes ont crié pour l’égalité. C’était intergénérationnel et beaucoup d’entre eux se souviennent encore des vêtements qu’ils portaient ce jour-là. D’autres admettent qu’ils se sont excités et ont pleuré en silence en lisant le manifeste dans la capitale.

Mais qu’en est-il des hommes?

L’ancien président Vigdis Finnbogadottir, dans une interview accordée à la BBC, a déclaré que la grève était la première étape de l’émancipation des femmes. Mais ce fut aussi un jour différent pour tous les hommes du pays; en raison de la fermeture des lieux de soins et de dépendance, ainsi que des instituts et des écoles. Il y avait même des hommes qui devaient emmener leurs enfants au travail, d’autres étaient chargés des tâches ménagères et d’autres des personnes à charge.

“Nous avons écouté les enfants jouer pendant que les radiodiffuseurs parlaient”, explique-t-il. Certains médias ont même fermé ou préféré raccourcir les éditions papier par rapport à une journée normale.

Que les femmes disparaissent pendant une journée ne semble pas inquiétant, mais le chômage a complètement changé la façon de penser des Islandais et valorisé le rôle des femmes dans tous les domaines de la société.

En effet, les femmes islandaises ont arrêté le pays. Cinq ans après la grève, Vigdis a battu trois candidats et est devenue la première femme présidente démocratiquement élue. Les hommes à leurs côtés, loin de se fâcher, vivaient cela aussi avec beaucoup d’intérêt et les entreprises ont commencé à s’organiser pour couvrir les dépenses et services minimaux.

Les femmes font bouger le monde et il est temps pour nous de valoriser leur travail, leurs efforts et leur vie. L’île avec 220 000 habitants avec l’Espagne de 46 millions d’habitants ou le Mexique avec 129 millions d’habitants est peu comparable. Mais la grève est similaire.

Sans femmes, le monde n’avance pas.

