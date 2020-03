En 26 ans, seul le Covid-19 a levé le rideau sur la pièce The Lady in Black

▲ Les images correspondent à des scènes du montage, dans lesquelles Rafael Perrín et Fabián Pazzo apparaissent en haut et Patricia Perrín en bas.

Jeudi 26 mars 2020

Avec 26 ans sur le projet de loi et plus de sept mille fonctions, The Lady in Black a interrompu ses performances pour la première fois en raison de la fermeture de certains théâtres survenue il y a deux semaines pour empêcher la propagation du coronavirus.

Depuis février 1994, a expliqué le réalisateur, producteur et acteur Rafael Perrín, il n’avait jamais eu un week-end sans au moins une représentation; quand la grippe est arrivée, les présentations ont été réduites, mais bientôt les activités ont repris; c’est-à-dire que la continuité n’a pas été réduite à cent pour cent.

À cette occasion, a-t-il souligné, nous avons décidé d’arrêter, car nous avons réalisé qu’en maintenant un record du monde ou en continuant à générer des salaires, nous pourrions tuer quelqu’un, en raison de la facilité avec laquelle le Covid-19 se contracte.

S’il y a deux semaines, la suspension des activités a été décidée, ce n’est pas parce que quelque chose allait nous arriver, mais parce que nous ne voulions pas mettre la vie du public en danger, pour laquelle nous mangeons et vivons de ce que nous aimons faire, a déclaré Rafael Perrín. .

Décision commune

La décision de suspendre l’assemblée a été prise conjointement par Antonio Calvo, Carlos Bracho et Perrín. C’était difficile, car le théâtre est un espace amusant à une époque où les gens ont besoin de plus de divertissement. Il nous faisait mal de fermer et d’abaisser le rideau, mais quand nous avons réfléchi à la raison, nous nous sommes sentis un peu mieux.

Au Mexique, a-t-il poursuivi, nous n’avions pas réalisé qu’il s’agissait avant tout de ne pas infecter les autres; dans de nombreux cas ce virus est asymptomatique, il pourrait même prendre jusqu’à 15 jours sans savoir si nous sommes infectés, mais alors que les malades se multiplient.

En plus de trois décennies, La Dame en noir est restée dans le goût du public et la clé de ce succès a été, en plus du génie de son texte, que nous nous soucions des gens; nous n’allons jamais permettre à ceux qui me donnent deux heures de leur temps de voir une pièce négligée, dans laquelle les acteurs ou l’éclairage sont mauvais; c’est-à-dire que le montage n’est pas vécu avec intensité.

Avec cette contingence, a expliqué Perrín, «nous avons réalisé que le succès de La dama de negro est dû au fait que nous nous soucions vraiment du public; même au cours de ces 26 années, nous avons dû adapter le travail, presque imperceptiblement, afin de le faire paraître d’actualité »pour les nouvelles générations.

Il y a des preuves dans la distribution, puisque Ricardo Morell a 22 ans, Odiseo Bichir et Benjamín Rivero 18 ans, Alejandro Tommasi 13 ans, Ernesto D’Alessio sept ans; tandis que Perrín et sa sœur Patricia (l’une des dames) ont assisté aux 26 ans du spectacle. Germán Robles, Humberto Dupeyron, Miguel Pizarro, Otto Sirgo, Rafael Sánchez Navarro et Rodrigo Vidal, entre autres acteurs, se souviennent des saisons précédentes.

La pièce, a souligné le metteur en scène, je ne sais pas quand elle se terminera, mais elle durera jusqu’à ce que le public ne veuille plus la voir ou qu’il n’y ait plus de théâtre, mais je ne pense pas que cela se produira.

