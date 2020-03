En avant et vers le haut alors que Pixar règne à nouveau au box-office

En avant et vers le haut alors que Pixar règne à nouveau sur le Box Office

Pixar a marqué une autre ouverture # 1 au box-office comme En avant a rapporté environ 40 millions de dollars au pays, à l’extrémité inférieure des attentes. Malheureusement, l’original fantastique bien révisé a remporté l’une des ouvertures les plus faibles de l’histoire du studio, la plus faible depuis leur raté Le bon dinosaure ouvert à # 2 avec 39,2 millions de dollars en 2015. À l’étranger, il a également fait ses débuts terne avec 28 millions de dollars, pour un total de 68 millions de dollars. Un film non IP avec une prémisse complexe allait toujours être difficile à vendre, mais j’espère que le bon bouche à oreille (le film a un A- on CinemaScore) aidera à garder la photo dirigée par Dan Scanlon à flot.

CONNEXES: Vidéo CS: le réalisateur Dan Scanlon et les producteurs parlent de Disney et Pixar Onward

Faire tomber une place au # 2 est le film monstre à succès d’Universal L’homme invisible, qui a marqué 15,1 millions de dollars sur trois jours pour une prise intérieure de 52,6 millions de dollars et 98,2 millions de dollars dans le monde. C’est tout pour un film qui a coûté 7 millions de dollars avant la publicité.

CONNEXES: CS Swag Bag: Leigh Whannell et The Invisible Man Cast!

L’ouverture au # 3 était le drame sportif Warner Bros. Le chemin du retour, avec Ben Affleck. Le film a rapporté 8,5 millions de dollars, à l’extrémité inférieure des attentes pour le film de 20 millions de dollars.

L’adaptation du jeu vidéo à succès de Paramount Sonic l’hérisson est passé de # 2 à # 4 avec 7,9 millions de dollars pour une prise domestique de 140,8 millions de dollars et 295,6 millions de dollars dans le monde. Le film n’est plus qu’à un souffle de cheveux Détective Pokémon PikachuDe 144,1 millions de dollars sur le marché intérieur.

20th Century Studios » L’appel de la nature a chuté de deux places à la 5e place avec 7 millions de dollars pour une prise intérieure de 57,4 millions de dollars et un transport mondial de 114,9 millions de dollars.

Enfin, l’extension nationale au n ° 6 est la nouvelle version de Focus Features de Jane Austin Emma avec 5 millions de dollars pour un total de 6,8 millions de dollars aux États-Unis et 20,8 millions de dollars dans le monde. En comparaison, la version de 1996 de Emma avec Gwyneth Paltrow a gagné 22 millions de dollars au pays et 37,8 millions de dollars dans le monde (non ajusté pour l’inflation), une référence élevée pour le nouveau à atteindre.