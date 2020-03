En crise pour Covid-19, Hollywood trouve une sortie dans le service de streaming

▲ Selon les experts, la demande pour ces services va augmenter de façon exponentielle au cours des trois à six prochains mois.

Journal La Jornada

Vendredi 20 mars 2020, p. 5

Les anges. Les sports sont en pause, les cinémas ont fermé, tout comme les parcs d’attractions. Mais les Américains captifs du coronavirus peuvent se tourner vers Netflix, Hulu et d’autres services de streaming, une issue au milieu de ce gel sans précédent dans l’industrie du divertissement.

Le récent lancement des services Disney et Apple et l’arrivée prochaine de Peacock de NBCUniversal et de HBO Max de WarnerMedia ont déclenché des conjectures sur les gagnants et les perdants dans un domaine de plus en plus encombré. Avec l’isolement auto-imposé ou ordonné comme réalité abrupte, les services de streaming émergents et établis pourraient attirer de nouveaux abonnés / bénéfices qui pourraient être maintenus même au-delà de la crise des virus.

La pandémie a causé tant de souffrance aux industries du monde entier, a déclaré Dan Ives, analyste chez Wedbush Securities. “Mais du côté du streaming, la demande pour ces services va augmenter de façon exponentielle au cours des trois à six prochains mois”, alors que les consommateurs du monde entier restent bloqués chez eux.

Ives prévoit une augmentation allant jusqu’à 20% du temps que les abonnés passent à regarder les productions sur ces services et des millions de nouveaux clients.

Les chaînes de télévision à péage pourraient également bénéficier du fait qu’un plus grand nombre de personnes verrouillées choisissent de ne pas couper leurs services de câblodistribution, ce qui ralentit une tendance accélérée, a déclaré l’analyste Jeffrey Wlodarczak de Pivotal Research Group. Les réseaux de télévision de radiodiffusion confrontés à une baisse des cotes d’écoute pourraient voir une augmentation de leurs cotes, a-t-il ajouté.

Les sociétés de streaming réagissent au moment de différentes manières, toujours avec prudence. Les entreprises de médias veulent être considérées comme de bons citoyens qui servent d’antidote à l’anxiété et à l’ennui causés par le virus, et non comme des entreprises qui tentent de profiter de la catastrophe.

Netflix, la première des sociétés de streaming, a envoyé un e-mail à ses clients en poussant doucement Rewind. Répéter Regardez à nouveau, suivi de suggestions de titres comme The Crown, Schitt’s Creek et le film de 2012 Frances Ha, avec Greta Gerwig.

Le Walt Disney Co a mis le hit Frozen 2 sur son service de streaming Disney Plus avec trois mois d’avance, surprenant les familles avec du plaisir pendant cette période difficile. Le film d’animation est disponible depuis quelques jours en service aux États-Unis, au Canada, aux Pays-Bas, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Hulu, contrôlée par son propriétaire majoritaire, Disney, s’appuie actuellement sur des émissions de grande envergure comme la série récemment publiée avec Reese Witherspoon et Kerry Washington Little Fires Everywhere, basée sur le hit littéraire éponyme de Celeste Ng (espagnol, Little Fires for All). pièces).

Pour Disney, le streaming est la bouée de sauvetage d’un portefeuille d’entreprise autrement coulé par le coronavirus, avec la suspension des productions cinématographiques et télévisuelles et le report des sorties qui incluent la très attendue Black Widow, en plus de la fermeture des complexes Disney aux États-Unis, en France et en Asie.

La durée de la crise pourrait même affecter les services de streaming avec des bibliothèques bien approvisionnées, a déclaré Wlodarczak, compte tenu de l’arrêt généralisé du tournage. La quatrième saison de Fargo, avec Chris Rock, qui devait frapper Hulu après sa première en avril sur FX, a été reportée jusqu’à la reprise de la production.

