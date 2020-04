En défense de la longueur perçue du remake de «Resident Evil 3»

Le critique de cinéma influent Roger Ebert a déclaré un jour qu’aucun bon film n’était trop long et qu’un mauvais film n’était pas assez court. Certes, il y a des exceptions à cela (nous avons tous vu de grands films qui auraient pu faire avec un peu de rognage), mais c’est généralement une maxime assez fiable. Et alors qu’Ebert parlait spécifiquement de films là-bas, il n’y a aucune raison que la même règle ne puisse pas être appliquée à d’autres médias également.

Que vous lisiez un livre, regardiez une émission de télévision ou que vous vous installiez pour une nuit de théâtre, peu importe le temps que quelque chose prend pour raconter son histoire, tant qu’il le fait de manière complète et satisfaisante façon. En effet, la durée n’est pas la fin de tout quand il s’agit de juger du mérite d’une œuvre d’art.

La question de l’optimisation des ressources est cependant un problème plus épineux dans l’industrie du jeu vidéo, où l’on s’attend à ce que les produits coûteux justifient leur prix demandé élevé. Pour le contexte, la chaîne de cinéma moyenne en Amérique facture soi-disant 9,11 $ pour un seul billet. Pendant ce temps, un album sur iTunes coûte 9,99 $ par défaut, un roman de poche allégera votre portefeuille d’environ 10 $ et Netflix fournit un flux de programmation sans fin pour seulement 12,99 $ par mois.

Ces dépenses sont relativement bon marché si l’on considère le montant d’argent que les joueurs sont contraints de consacrer à leur passe-temps respectif de nos jours. Après tout, la plupart des titres contemporains demandent 60 $ d’avance simplement pour couvrir l’expérience de base, des frais qui peuvent ensuite être gonflés par des microtransactions, des abonnements en ligne, des modules complémentaires téléchargeables et des éditions spéciales, sans parler des exigences matérielles sur en plus de tout ça.

Compte tenu de toutes les dépenses associées aux jeux, il est logique que les consommateurs demandent un peu plus pour leur argent. De plus, vous devez garder à l’esprit que tout le monde ne peut pas se permettre d’acheter la liste complète des versions AAA qui sortent chaque année. Au contraire, beaucoup d’entre nous n’ont d’autre choix que de tirer le meilleur parti de ce que nous avons déjà et doivent tirer les dernières gouttes de plaisir de nos derniers achats. Après tout, ils pourraient avoir besoin de nous soutenir pendant quelques mois, sinon le reste de l’année!

Le fait est que je suis entièrement sympathique à tous ceux qui ont l’impression d’avoir été arnaqués après avoir dépensé leur pâte durement gagnée pour une expérience sans substance. Ça craint et vous avez le droit de vous en plaindre. Mais là où je pense que le sujet devient un peu plus trouble, c’est lorsque vous essayez de déterminer précisément la coupure pour quelque chose qui est «trop court». Parce que contrairement à un film ou à un épisode d’une émission de télévision, les jeux vidéo n’ont pas de temps d’exécution prédéterminés. Au contraire, leur durée dépend entièrement de la vitesse à laquelle vous travaillez à travers eux et du moment auquel vous décidez qu’ils sont finalement effectués.

Resident Evil 3 heures de jeu

Cette question toujours controversée a une fois de plus refait surface avec la sortie du très attendu Resident Evil 3, un remake brillant qui a été confronté à un accueil mitigé, c’est le moins qu’on puisse dire. Le jeu a été critiqué pour sa conception étonnamment linéaire et pour sa dépendance à l’égard de rencontres scriptées qui n’offrent que peu d’agence de joueur. Pourtant, la plus grande source de débat a sûrement été sa durée dérisoire, qui a été estimée entre 7 et 3 heures, selon la personne à qui vous demandez.

Honnêtement, ces évaluations inférieures semblent un peu extrêmes pour votre jeu initial. À moins que vous ne parcouriez la campagne à un rythme effréné – vous vous arrêtez à peine pour boire dans l’atmosphère, lire les documents ou explorer l’un des environnements – alors vous devrez probablement réserver une soirée complète pour celui-ci. Pourquoi vous choisiriez de vous précipiter délibérément à travers tout ce contenu juteux me dépasse, mais en même temps, j’admets que vous pouvez étendre la durée de tout si vous essayez assez fort (comme les ardents défenseurs de Metal Gear Solid: Ground Zeroes prouvé), ce n’est donc pas vraiment une défense.

Par souci d’argument alors, rencontrons-nous au milieu et disons qu’il faut environ 5 heures pour atteindre l’écran de notation de Resident Evil 3. Peut-être 2 heures pour l’intro, une heure et demie pour le morceau du milieu (qui prend vous par l’égout, le poste de police et le chantier de construction), encore 60 minutes pour l’hôpital, puis le reste, qui est principalement passé dans un laboratoire souterrain. Sur la base de mon jeu, cela semble être une évaluation juste.

Maintenant, il n’y a pas deux façons, c’est encore assez bref pour une campagne. Certes, la version 1999 de RE: 3 n’était pas exactement Breath of the Wild non plus, mais c’était un sous-produit d’une époque différente, où les jeux coûteraient au plus 40 $ et étaient entravés par diverses limitations techniques qui limitaient leur longévité. En tant que tel, utiliser la sortie PSone comme référence pour le remake est une fausse équivalence, d’autant plus que le nouveau jeu est censé s’appuyer sur ces fondations, plutôt que de simplement les dépasser.

Le cas curieux du fossoyeur disparu

En parlant de cela, vous supposeriez qu’une réimagination de nouvelle génération aurait l’ambition d’élargir les lacunes dans son matériel source, mais la dernière version de RE: 3 se ramène à confusion à certains égards. De nombreux experts ont exprimé leur déception quant à la façon dont des zones entières (l’intérieur de la tour de l’horloge), des puzzles (l’infâme énigme de l’échantillon d’eau) et des boss (le Grave Digger) ne sont pas revenus pour la mise à jour supposée. Pire encore, le mécanisme de la «sélection en direct» – qui vous obligeait à prendre des décisions en une fraction de seconde qui auraient une incidence sur le gameplay et la narration – est introuvable, privant le titre d’une grande partie de sa rejouabilité.

Il est étrange que Capcom ait consciemment omis certains de ces éléments, en particulier lorsque vous vous souvenez que le matériel qu’ils adaptent a lui-même été critiqué pour être trop léger à l’époque. En effet, alors qu’il peut être considéré comme un classique de bonne foi maintenant, à l’époque Nemesis a été largement radié comme un pack d’extension glorifié, en raison du délai d’exécution étrangement rapide (il est sorti à un an seulement de son prédécesseur. le pitoyable manque de nouveau contenu et le fait que des parties importantes du trio se sont déroulées dans des lieux recyclés de Resident Evil 2.

Donc, si les développeurs se livraient déjà à une bataille difficile pour essayer de mettre plus de viande sur les os de RE: 3, pourquoi ne prendraient-ils pas au moins les cadeaux qui leur ont été donnés? Le Grave Digger est une chose très étrange à supprimer, étant donné qu’il s’agissait essentiellement de la seule rencontre de boss dans l’original qui n’était pas une sorte de mutation du Nemesis. C’était un nettoyant pour le palais bien nécessaire et une escarmouche mémorable pour démarrer, avec vous affrontant un ver colossal qui creusait un tunnel sous terre comme l’un des Graboids de Tremors. Il aurait pu facilement être l’un des points forts de ce remake, mais à la place, il a été laissé sur le sol de la salle de découpe sans raison apparente.

De même, il est étrange qu’ils n’aient pas dépoussiéré le mécanisme de sélection en direct. Bien qu’elle n’ait jamais été trop examinée, la mise à niveau de RE: 2 de l’année dernière était également plus courte (environ 6 heures pour se polir), mais elle a compensé cette concision en conservant le système à deux protagonistes de la version PSone, qui vous a donné l’occasion d’explorer à nouveau le tout sous un angle totalement nouveau. Pour cette raison, votre deuxième manche avait encore beaucoup de surprises en réserve, y compris des placements ennemis remixés, des solutions de puzzle modifiées, différentes charges d’armes, des chemins séparés; et même un remplacement pour le boss final.

RE: 3 n’a pas d’équivalent à ce scénario B, l’approximation la plus proche étant les paramètres de difficulté plus élevés qui modifient quelques éléments ici et là. La sélection en direct aurait facilement comblé ce vide, vous gardant sur vos gardes dans les parties suivantes, et on ne sait pas dans quelle mesure ils auraient pu faire évoluer l’idée avec le bénéfice de la technologie moderne. Hélas, comme tant d’autres choses de l’original, il est manifestement absent ici.

Donc, compte tenu de toutes les fonctionnalités manquantes et du fait que vous pouvez par inadvertance réaliser un speed-run sans même le vouloir, il n’est pas surprenant que l’histoire ait fini par se répéter. Tout comme avant, RE: 3 a été étiqueté comme incomplet et précipité, certains critiques insinuant une fois de plus qu’il ressemble moins à un package complet qu’à un morceau de DLC bricolé à la hâte.

Poupées destructibles et lance-roquettes illimités

Pourtant, je dirais que la valeur d’un jeu va bien au-delà d’un décompte grossier des minutes et des secondes qu’il faut pour conclure. Si vous avez hâte de désinstaller Resident Evil 3 après avoir regardé le générique, c’est très bien, mais j’ai des affaires inachevées à Raccoon City et j’ai hâte de passer de nombreuses heures à errer dans ses rues sanglantes.

Pour commencer, il y a tous les objets de collection habituels qui sont ingénieusement cachés dans le monde – tels que les poupées Charlie, les accessoires d’armes utiles et les poches de munitions – qui servent tous à inciter à donner au jeu un autre tourbillon. En plus de cela, vous avez également ajouté une boutique, qui se déverrouille après avoir terminé l’histoire pour la première fois.

Avec ce nouvel élément de menu, vous avez la possibilité de gagner des points en relevant de petits défis amusants, comme enregistrer un certain nombre de victimes avec une arme spécifique, atteindre un niveau cible ou battre le jeu sans jamais ouvrir de boîte d’objet. Ils sont fondamentalement les mêmes que les réalisations standard que vous trouveriez dans n’importe quel autre titre, mais la différence ici est que vous êtes réellement motivé pour les faire, car vous obtiendrez de belles récompenses en échange de vos efforts.

Des produits cosmétiques rétro, des pièces spéciales qui vous accordent un accès prématuré à différentes zones et des armes de haute technologie (comme un couteau de feu!) Sont à portée de main si vous choisissez de continuer après votre jeu initial. Bien sûr, le magasin offre une utilité supplémentaire en vous permettant de vous équiper d’un arsenal surpuissant pour affronter les modes de difficulté les plus redoutables. Sur cette seule base, vous pouvez tirer un kilométrage presque illimité de cette campagne.

Jouabilité et rapport qualité / prix

Franchement, je n’ai jamais compris cette obsession de la «valeur de rejeu». Lorsque vous revenez à un roman préféré, écoutez un album pour la deuxième fois ou restez sur un film classique – vous pourriez découvrir de nouvelles couches ou une appréciation plus profonde de ce qui était en premier lieu – mais vous ne vous attendriez pas à de nouveaux contenu à se matérialiser soudainement. Pourtant, avec les jeux vidéo, nous semblons penser qu’il n’y a aucune valeur intrinsèque à revenir à quelque chose à moins qu’il ne propose des fins alternatives, un vaste monde ouvert ou des modes supplémentaires qui le rendront fondamentalement différent de la dernière fois.

Ne vous méprenez pas, ce sont de jolis petits ajouts quand ils sont inclus, mais ils ne sont pas essentiels. Une campagne solo bien conçue comme The Last of Us ou Doom est plus que capable de se débrouiller sans ces gadgets, à condition que sa qualité mérite d’être chérie. Dans le cas de RE: 3, j’ai hâte de recommencer, pas pour quelque chose de nouveau, mais parce que je veux revivre toutes les séquences hors concours qui m’ont déjà saisi. Être pourchassé autour d’une sous-station labyrinthique par une ruche d’insectes envahis, marcher sur la pointe des pieds dans les couloirs d’un hôpital désolé à la recherche de la bonne clé et vider avec panique des munitions dans ces zombies effrayants à la tête pâle: ce sont tous des moments formidables qui ne seront pas diminués simplement parce que je les ai déjà expérimentés.

Se réfugiant dans le supermarché du centre-ville, seulement pour voir le cadre intimidant de Nemesis camper à l’extérieur de la fenêtre, son regard fixé en permanence sur ma position, peu importe où je me déplaçais, me captivait d’une manière que des heures de travail nébuleux dans Assassin’s Creed ou Destiny ne pourraient jamais. Je prendrais 30 minutes d’intensité réduite chaque jour sur une carte jonchée de quêtes de récupération monotones, de tours radio évolutives et d’autres objets de ce type.

Enfin, nous devons également peser Resident Evil: Resistance dans l’équation. Cet aspirant Esport a été initialement présenté comme un produit autonome, avant d’être finalement reconditionné en tant que composant inexorable de RE: 3. Honnêtement, cela ne nécessite pas beaucoup de travail de détective pour comprendre pourquoi il a été rétrogradé de sa propre version distincte en une partie d’un bundle. En tant que jeu multijoueur asymétrique, il est horriblement équilibré et le matchmaking est inexcusablement mauvais. Néanmoins, je mentirais si je disais que je ne l’ai pas trouvé très addictif malgré sa morosité, après y avoir coulé une douzaine d’heures. Bien que je ne sois certes pas trop sûr de combien d’argent a été dépensé en attente dans les halls.

Que vous l’ayez trouvé ou non aussi agréable que moi (tristesse pour les autres joueurs comme Mr. X est un plaisir sadique), vous ne pouvez pas nier que cela ajoute un minimum de valeur à l’achat global. Après tout, Call of Duty et Battlefield ont historiquement reçu un laissez-passer gratuit pour la faible longévité de leurs campagnes, basé uniquement sur la présomption que les gens seraient accrochés par le multijoueur à la place. Cette même logique devrait s’appliquer ici, car la résistance peut être vraiment exaltante lorsque les étoiles s’alignent, et vous avez une équipe solide.

Pour résumer, Resident Evil 3 (2020) est incontestablement court. Cependant, la fugacité du jeu ne correspond pas à sa valeur limitée, car chaque seconde de temps de jeu ici est vivifiante et utile. Offrir des décors mémorables, des environnements de caractère et des segments qui suscitent réellement une réponse émotionnelle (dans ce cas, généralement la peur ou le dégoût), c’est ainsi que les jeux vidéo restent avec nous. Pas en générant une surabondance de contenu arbitraire pour le contenu.

J’ai abandonné des titres qui ont apparemment bien plus à offrir que RE: 3 mais qui ne pouvaient tout simplement pas retenir mon intérêt, mais la dernière incursion de Capcom dans l’horreur de la survie m’oblige à continuer à revenir, car il n’y a pas de fla ennuyeuse qui le retienne. Et si nous parlons d’un excellent rapport qualité-prix, c’est certainement la considération la plus importante.