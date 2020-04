En développement la cinquième saison de My Hero Academia

L’anime My Hero Academia présentera bientôt cinq saisons. Merci à la fuite du prochain numéro du magazine Weekly Shonen Jump, Les fans du manga Kohei Horikoshi ont découvert à travers une image scannée de l’hebdomadaire la confirmation de la nouvelle saison de My Hero Academia.

Actuellement, l’anime de My Hero Academia est sur le point de terminer sa quatrième saison. Le dernier épisode sera diffusé au Japon le 4 avril, et malgré le fait que la fuite de Shonen Jump n’anticipe pas quand le lancement de la saison 5 pourrait avoir lieu … on pourrait s’attendre à ce que, compte tenu des tendances des saisons précédentes, sa sortie soit prévue pour les mois entre juillet et décembre 2021, comme ils soulignent dans Anime News & Facts.

Saison 5 de My Hero Academia adaptera l’arc d’entraînement commun, dans lequel les classes 1-A et 1-B seront en concurrence, en plus de mettre en vedette le bien-aimé Hitoshi Shinso, dans ses efforts pour entrer dans le cours des héros.

Voici la page Weekly Shonen Jump qui confirme la cinquième saison de la série:

My Hero Academia anime créé en avril 2016. La première saison comprenait 16 épisodes, mais à mesure que la série progressait et gagnait en popularité, le nombre d’épisodes par saison a presque doublé. À partir de la deuxième saison, la série était composée de parties de 25 épisodes. Dès que nous aurons des informations sur la sortie de la cinquième saison de l’anime, nous vous en informerons.

